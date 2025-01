Im Frühjahr dieses Jahres wird mit der Ankündigung eines neuen iPhone SE 4 und iPad 11 gerechnet. Nachdem kurzzeitig Gerüchte aufkamen, dass die Neuheiten bereits im Januar präsentiert werden könnten, spricht ein Apple-Insider nun „bis April“. Ein paar wenige Monate müssen wir uns somit bis zu Vorstellung noch gedulden.

iPhone SE 4 und iPad 11 sollen bis April erscheinen

Ein gestern aufgetauchtes Gerücht sprach davon, dass iPhone SE 4 und iPad zeitnah und gemeinsam mit iOS 18.3 bzw. iPadOS 18.3 erscheinen werden. Während das neue Einsteiger-iPhone intern als „V59“ bezeichnet wird, entwickelt Apple das kommende Einsteiger-iPad als „J481“.

Nun schaltet sich Apple Insider Mark Gurman von Bloomberg auf X in die Diskussion ein. Gurman gibt zu verstehen, dass das iPhone SE 4 sowie das iPad 11auf Basis von iOS 18.3 entwickelt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Software-Updates und die Geräte gleichzeitig auf den Markt kommen. Stattdessen, so Gurman, strebe Apple an, die Geräte „bis April“ auf den Markt zu bringen, also irgendwann „vor der Veröffentlichung von iOS 18.4“.

Apple arbeitet derzeit an iOS 18.3, iPadOS 18.3 und Co., erst gestern wurde die Beta 2 veröffentlicht. In den letzten Jahren wurden iOS 15.3, iOS 16.3 und iOS 17.3 allesamt Ende Januar freigegeben. Sollte Apple auch in diesem Jahr an dem Zeitplan festhalten, so würde iOS 18.3 ebenfalls Ende Januar erscheinen. Bevor iOS 18.4 dann im April erscheint, dürften dann iPhone SE 4 und iPad 11 angekündigt werden.