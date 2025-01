Nachdem AMD seinen neuen Ryzen AI Max Chip auf der CES 2025 vorgestellt hatte, verschwendete das Unternehmen keine Zeit, ihn mit Apples neuesten M4-Prozessoren zu vergleichen. Oberflächlich betrachtet klingen die Behauptungen von AMD beeindruckend: Sein 16-Kern-Chip übertrifft Apples M4-Produktreihe bei verschiedenen Arbeitsanforderungen deutlich. Aber wenn man genauer hinsieht, gibt es eine eklatante Lücke, die die Geschichte zu Gunsten von AMD verzerrt. 9to5Mac hat sich den Vergleich genauer angeschaut.

AMD Ryzen AI Max

Zunächst einmal muss man dem Chip Anerkennung zollen, denn er verdient es. Der neue Ryzen AI Max ist ein Kraftpaket. Mit 16 Kernen, einem Fokus auf KI und einer starken integrierten Grafikeinheit ist er ein ernstzunehmender Konkurrent im Bereich der Laptops. AMD hat diesen Chip eindeutig für Kreative, Gamer und alle, die eine hohe Rechenleistung benötigen, entwickelt.

Während der Präsentation hob AMD besonders die Leistung des Chips bei Rendering-Benchmarks wie Blender, Corona und v-ray hervor – Workloads, die viel Rechenleistung erfordern. Wie AMD bei der Gelegenheit großspurig hervorhebt, zeigen die Zahlen, dass der neue Chip sogar die M4-Prozessoren von Apple in einigen Fällen um bis zu 86 % übertrifft. Beeindruckend, oder? Jetzt kommt der Plot-Twist: bis man sieht, mit welchen Apple-Chips er verglichen wurde.

Was hat AMD verglichen (und was nicht)

AMDs Benchmarks bezogen sich auf Apples 12-Kern M4 und den 14-Kern M4 Pro. Beide sind ausgezeichnete Chips, aber es gibt eine bemerkenswerte Abwesenheit: Apples Spitzenmodell M4 Max mit 16 Kernen.

Betrachten wir das Ganze einmal im Kontext. Der M4 mit 12 Kernen hat eine 10-Kern-GPU und der M4 Pro mit 14 Kernen kann bis zu einer 20-Kern-GPU gehen. Aber der 16-Kern-M4 Max? Apples Power-Chip hat einen stolzen 40-Kern-Grafikprozessor. Und somit stellt sich die Frage, ob der M4 Max das Blatt nicht deutlich zu Gunsten von Apple wenden würde. Um diese Frage zu beantworten, lohnt sich ein Blick auf eine Analyse von Tom’s Guide:

„AMD hat auch zahlreiche Rendering-Benchmarks seines 16-Kern-Flaggschiffs mit dem 12-Kern Apple MacBook M4 Pro durchgeführt und behauptet einen Vorteil von bis zu 86 % bei einem v-ray-Workload zu haben. Natürlich ist der 14-Kern M4 Pro, der ebenfalls in den Benchmarks enthalten ist, konkurrenzfähiger, aber AMD hat immer noch einen großen Vorsprung in den Blender-, Corona- und v-ray-Benchmarks. Allerdings ist der Ryzen AI Max+ im Multi-Threaded Cinebench 2024 Test nicht so leistungsfähig, er schlägt den 12-Kern M4 Pro um knappe 2 % und liegt 3 % hinter dem 14-Kern M4 Pro.“

Hier ist die Quintessenz: AMDs Ryzen AI Max kann Apples M4-Chips der unteren Leistungsklasse in einigen Tests schlagen, aber ohne einen direkten Vergleich mit dem M4 Max ist es unangebracht, von einem endgültigen Sieg zu sprechen. Denn die Ergebnisse zeigen, dass AMDs 16-Kern-Chip in einigen Tests nur geringfügig besser ist als Apples 12-Kern- und 14-Kern-Chips. Somit liegt es nahe, dass der (im Vergleich zu den anderen M4-Chips) deutlich leistungsstärkere M4 Max den Ryzen AI Max in die Schranken weisen würde. Und das dürfte dann auch der Grund sein, warum der M4 Max nicht beim Vergleich dabei sein durfte.