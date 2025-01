Die Deutsche Telekom hat heute die zweite Generation ihres MagentaTV Sticks angekündigt. Dieser ist ab dem 16. Januar 2025 erhältlich und vereint klassisches Fernsehen und Streaming-Dienste an einem Ort.

Telekom kündigt zweite Generation des MagentaTV Sticks an

Der neue MagentaTV Stick ist da, zumindest so gut wie. Ab dem 16. Januar 2025 ist dieser erhältlich. Mit einem Gewicht von gerade einmal 74g kann dieser flexibel mitgenommen und an jedem Fernseher mit HDMI-Eingang angeschlossen werden. Die Verbindung zum Internet erfolgt in gewohnter Manier per WLAN.

Der neue MagentaTV Stick bietet euch einen einfachen Einstieg in das MagentaTV Erlebnis. Er ist ausschließlich mit neuen MagentaTV Tarifen kompatibel und bietet in Kombination mit diesen die ganze Vielfalt von MagentaTV: über 160 TV-Sender in HD, Timeshift, Restart, Cloud Speicher für TV-Aufnahmen, MagentaTV+ mit Serien, Filmen, Shows und Dokumentationen auf Abruf. Darüber hinaus vereint der Stick verschiedene Streaming-Dienste wie beispielsweise RTL+, Netflix, Disney+, Apple TV+, Prime Video sowie Mediatheken und Zugriff auf Tausende Apps via Google Play Store. Hierfür stehen 16 GB Speicherplatz zur Verfügung.

Die neue Bluetooth-Fernbedienung verfügt über spezielle Tasten für die Nutzung von MagentaTV sowie für Streaming-Dienste. Eine individuell belegbare Sterntaste ermöglicht schnellen Zugriff auf bis zu sechs Lieblings-Apps.

Der Stick ist ab dem 16. Januar erhältlich für einmalig 69 Euro oder 3 Euro monatliche Miete.