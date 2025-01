Wenn es um Staubsauger- und Wischroboter geht, haben wir schon gesehen, wie sie über Türschwellen klettern, Möbeln ausweichen und sogar ihre eigenen Schmutzbehälter leeren. Aber jetzt sorgt Dreame mit einem Roboterarm für Aufsehen. So führt die Dreame X50 Serie einen mechanischen Arm ein, der kleine Hindernisse wie Spielzeug, Schuhe oder Kabel selbstständig aus dem Weg räumt.

Ein Wischroboter mit Greifarm

Der Dreame X50 ist keine gewöhnliche Kombination aus Staubsauger und Wischmopp. Er ist zusätzlich mit einem motorisierten Arm mit vier Gelenken ausgestattet, der bis zu 30 cm ausfahren und Gegenstände mit einem Gewicht von bis zu 400 g anheben kann. Wenn also herumliegendes Spielzeug, Schuhe oder andere kleine Hindernisse den Boden säumen, kann der X50 sie aufheben und aus seinem Reinigungspfad entfernen.

Das soll nicht nur ein Gimmick sein, denn Unordnung ist der größte Feind des Staubsaugerroboters. Wenn der X50 tatsächlich das hält, was Dreame verspricht, müssen wir nicht mehr hektisch den Boden aufräumen, bevor die elektronische Putzhilfe die Arbeit verrichtet. Der Greifarm erledigt das für euch – vorausgesetzt, die Unordnung ist nicht zu groß.

Smart Vision und ProLeap

Doch woher weiß der Roboterarm, was er aufheben und wo er es ablegen soll? Hier kommt ein neues Objekterkennungssystem von Dreame ins Spiel. Der Roboter nutzt strukturiertes Licht in Kombination mit einem KI-unterstützten Binokularsystem, um Gegenstände wie Hausschuhe, Kinderspielzeug und Haustierzubehör zu identifizieren und die beste Vorgehensweise zu bestimmen. Ebenfalls beeindruckend hört sich die eingebaute 360-Grad-RGB-Kamera an. Sie hilft nicht nur bei der Navigation und Hinderniserkennung, sondern ermöglicht es auch, den Reinigungsprozess aus der Ferne mitzuverfolgen.

Erstmals kommt das neue ProLeap-System in der neuen X50-Serie auf den Markt. Das ProLeap-System verfügt über zwei robotergestützte, einziehbare Beine, die den Saugroboter anheben und ihm somit ermöglichen, problemlos über Hindernisse wie Türschwellen und kleine Stufen zu fahren.

Multi-Wischmopp-Austauschstation

Ein weiteres Highlight des Dreame X50-Systems ist die neue Multi-Wischmopp-Austauschstation. Hierbei handelt es sich nicht nur um eine ausgefallene Parkmöglichkeit für den Roboter. Es handelt sich um eine vollautomatische Mopp-Wechselstation mit Platz für drei verschiedene Mopppaare. Der Roboter kann die Mopps während der Reinigung wechseln, um zu verhindern, dass der Schmutz aus einem Raum in einen anderen getragen wird.

Dabei dienen verschiedene Mopp-Typen bestimmten Zwecken. Der eine ist beispielsweise für die allgemeine Reinigung gedacht, der andere für hartnäckigere Flecken wie Fett. Dabei kümmert sich die Station um alles, von der Erkennung eines verschmutzten Mopps bis zum Austausch gegen einen frischen Mopp.

Noch kein Preisschild

Dreame hat noch keinen Verkaufspreis für sein neues Flaggschiff-Modell bekanntgegeben. Wir denken, eine UVP im Bereich von 1.499 Euro ist durchaus realistisch. Das wäre eine beträchtliche Investition, aber man bekommt auch viel für sein Geld. Neben der üblichen All-in-One-Reinigungsstation erhält man auch Funktionen wie das Waschen des Mopps mit 80 °C heißem Wasser, das Trocknen mit Heißluft, das automatische Nachfüllen und Ablassen von Wasser (über einen separaten Anschluss) und sogar das Nachfüllen von Reinigungsmitteln.