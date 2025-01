Nachdem Apple am Montag die finale Version von iOS 18.2.1 veröffentlichte, stellten die Verantwortlichen die iOS 18.3 Beta 2 für eingetragene Entwickler bereit. Ab sofort können Teilnehmer am Apple Beta Programm die iOS 18.3 Public Beta 2 herunterladen.

iOS 18.3: Public Beta 2 ist da

Ab sofort können freiwillige Tester die iOS 18.3 Public Beta 2 ausprobieren. Am Einfachsten erfolgt die Installation direkt am iPhone bzw. iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Dort müsst ihr die iOS 18 Public Beta aktivieren und gleichzeitig muss eure Apple ID hinterlegt werden, die mit dem Apple Beta Programm verknüpft ist.

Die Neuerungen der iOS 18.3 sind in der Tat überschaubar. Apple arbeitet in erster Linie unter der Haube, behebt Fehler, optimiert die Leistung des Gerätes und nimmt kosmetische Anpassungen vor. Zudem bringt Apple wiederholende Vorgänge in der Taschenrechner-App zurück.

Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple die finale Version von iOS 18.3 Ende Januar – spätestens Anfang Februar – veröffentlicht. Parallel dazu dürfte die Beta-Phase von iOS 18.4 eröffnet werden. Mit der Freigabe von iOS 18.4 ist dann im April zu rechnen. Das X.4 Update wird Apple Intelligence in Deutschland auf das iPhone und iPad bringen.