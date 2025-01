Im kommenden Monat finden die 31. jährlichen Screen Actors Guild (SAG) Awards statt. Im Vorfeld wurden nun die Nominierten bekannt gegeben und auch Apple TV+ kann sich berechtige Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen. Insgesamt sechs Nominierungen hat der Apple Video-Streaming-Dienst erhalten.

Apple TV+ erhält sechs Nominierungen für die SAG-Awards 2025

Apple TV+ wurde für seine Original-Serien „Slow Horses“, „Shrinking“ und „Disclaimer“ insgesamt sechsmal für die SAG-Awards 2025 nominiert.

Slow Horses“ wird für eine herausragende Leistung eines Ensembles in einer Dramaserie nominiert, während der mit einem Oscar ausgezeichnete Hauptdarsteller Gary Oldman für seine weithin gefeierte Darstellung von Jackson Lamb eine Nominierung für eine herausragende Leistung in der Drama-Serie erhält. „Shrinking“ wurde für eine herausragende Leistung eines Ensembles in einer Comedyserie nominiert, während der für einen Oscar nominierte Schauspieler Harrison Ford in einer seiner ersten Fernsehrollen als Dr. Paul Rhoades für eine herausragende Leistung in einer Comedyserie nominiert wurde.

Die für den Golden Globe nominierte Miniserie „Disclaimer“ wird für herausragende Leistung in einem Fernsehfilm bzw. einer Miniserie für die eindrucksvollen Darstellungen der mit einem Oscar ausgezeichneten Hauptdarsteller Cate Blanchett und Kevin Kline als Catherine Ravenscroft bzw. Stephen Brigstocke nominiert.

Slow Horses

Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series

Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series — Gary Oldman

Shrinking

Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series

Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series — Harrison Ford

Disclaimer

Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series — Cate Blanchett

Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series — Kevin Kline

Bereits in den vergangenen Jahren erhielt Apple Auszeichnungen bei den SAG-Awards, unter anderem für „Killers of the Flower Moon“ und „CODA“. Die diesjährigen SAG-Awards werden am 23. Februar 2025 in Los Angeles verliehen.