Apple hat sich für zehn Jahre die Streaming-Rechte an der Major League Soccer gesichert. Der Wechsel von Lionel Messi in die US-Fußballliga ist Apple dabei sicherlich entgegen gekommen. Zumindest ist Aufmerksamkeit durch den argentinisches Superstar deutlich gewachsen. Neben den „normalen“ Spielen produziert Apple TV+ auch verschiedene Dokumentationen rum um die MLS. Nun steht der offizielle Trailer zu „Onside: Major League Soccer“ bereit.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Onside: Major League Soccer“

Die Dokumentation „Onside: Major League Soccer“ gibt euch einen umfassenden Einblick in die Major League Soccer. Mit beispiellosem Zugang zu Spielern, Trainern und Vereinen erkundet „Onside: Major League Soccer“ die elektrisierenden Momente und fesselnden Geschichten, die die Saison 2024 unvergesslich machen, und geht über das Spielfeld hinaus mit den Persönlichkeiten, die die Major League Soccer (MLS) antreiben.

Die Dokumentarserie wurde für Apple von den dynamischen Sportgeschichtenerzählern Box to Box Films in Zusammenarbeit mit der Major League Soccer produziert. Ausführende Produzenten sind der Oscar- und BAFTA-Preisträger James Gay-Rees („Senna“, „Formel 1: Drive to Survive“, „Amy“), der Emmy-Preisträger Paul Martin („Make or Break“, „Formel 1: Drive to Survive“) und Hillary Olsen („Faceoff: Inside The NHL“) sowie Showrunner Steve Rankin („Naked and Afraid“, „Man vs Wild“).

Die Apple Original-Dokumentation startet übrigens am 21. Februar 2025 auf Apple TV+.