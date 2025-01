Am morgigen Freitag endet die fußballfreie Zeit und die Fußball-Bundesliga startet nach der Winterpause ins Jahr 2025. Zum Auftakt erwartet die Fans mit dem Duell des UEFA Champions League-Finalisten Borussia Dortmund gegen den amtierenden Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen ein echter Kracher. Das Spiel könnt ihr live auf DAZN verfolgen.

Die Bundesliga ist zurück: Dortmund – Leverkusen am Freitag live auf DAZN

Auch wenn die Winterpause verhältnismäßig kurz war, werden sich zahlreiche Fußball-Fans freuen, dass der Ball endlich wieder rollt. Am morgigen Freitag trifft Borussia Dortmund im heimischen Signal Iduna Park auf Bayer 04 Leverkusen. Schon am Sonntag geht es mit weiteren spannenden Partien auf DAZN weiter. RB Leipzig trifft auf Werder Bremen und der FC Augsburg spielt gegen den VfB Stuttgart.

Am darauffolgenden Wochenende steht dann der offizielle Rückrundenauftakt mit Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund im Fokus – live und exklusiv auf DAZN. Bis zum 21. Spieltag können Fußballfans weitere Topspiele mit den besten Teams der Bundesliga live auf DAZN genießen, darunter mehrfach Partien mit Frankfurt, Dortmund und Leverkusen sowie den Nord-Süd-Gipfel zwischen Bayern München und Werder Bremen am 07.02. mit Anstoß um 20:30 Uhr auf DAZN.

Die UEFA Champions League kehrt übrigens am 21. und 22. Januar mit dem vorletzten Spieltag der Ligaphase zurück. DAZN überträgt alle Partien am Mittwoch und alle Spiele bis auf eins am Dienstag: Darunter u.a. Feyenoord – Bayern, Atletico – Leverkusen, Leipzig – Sporting, Real Madrid – Salzburg oder Paris St. Germain – Manchester City.

-> Hier geht es direkt zur DAZN-Webseite