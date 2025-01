In den vergangenen Jahren haben wir regelmäßig über verlorene iPhones oder Apple Watches berichtet, die im Meer, See, Fluss oder wo auch immer gelandet sich. Nun gibt es einen „neuen Fall“, bei dem ein im Meer verlorenes iPhone dank Apples Notfallpass zurück zum Besitzer gefunden hat.

Verlorenes iPhone findet dank Apples Notfallpass zurück zum Besitzer

Was ist passiert? Thiago Itiago berichtet auf Threads (via 9to5Mac), dass er beim Schwimmen an Maresias, einem Strand an der Küste von São Paulo (Brasilien) ein verlorenes iPhone fand gefunden hat. Konkret lag das iPhone im rund 3 Meter tiefen Wasser 10 Meter von Strand entfernt. Da er am Strand niemanden ausfindig machen konnte, dem das Apple Smartphone gehörte, suchte er nach einer Möglichkeit, das Gerät seinem Besitzer wieder zuzuführen.

Der iPhone-Akku war vollständig leer. In der iPhone-Hülle steckten drei Kreditkarten, die Thiago Itiago auch nicht zum Ziel führten. Nachdem das Gerät vollständig getrocknet war, lud er das Gerät auf. Er kam auf die Idee, den Besitzer mithilfe des Notfallpasses zu suchen. Kurz zum Hintergrund: Ein Notfallpass enthält Informationen, die in einem Notfall wichtig sein können. Dazu gehören Informationen über Allergien, körperliche Beschwerden und eure Notfallkontakte. Euer iPhone und eure Apple Watch können diese Informationen so anzeigen, dass sie für jemanden, der euch bei einem medizinischen Notfall hilft, zur Verfügung stehen.

Über den hinterlegten Notfallkontakt erreichte Thiago Itiago den Besitzer des iPhones und konnte diesem das Gerät zurück geben. Der Besitzer verlor das Telefon an Silvester und es war vier Tage lang unter Wasser, aber es funktioniert immer noch. Der Besitzer war überglücklich, dass er sein iPhone zurück erhalten hat.

Seit dem iPhone 7 setzt Apple auf eine IP-Zertifizierung seiner Geräte, damit diese geben Staub und Feuchtigkeit geschützt sind. In den Jahren letzten Jahren hat der Hersteller den Schutz gegen Wasser und Staub weiter verbessert. So sind die iPhone 16 Modelle beispielsweise nach IEC-Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern).