Kurz vor dem Wochenende blicken wir in gewohnter Manier auf Apple Arcade und die Neuankömmlinge auf dem Apple Spiele-Abo-Dienst. Ab sofort warten sechs neue Spiele auf euch, darunter Final Fantasy+ und Three Kingdom HEROES.

6 neue Spiele auf Apple Arcade gestartet

Im vergangenen Monat kündigte Apple Arcade für Januar 2025 neue Spiele an. Nachdem in der Vorweihnachtszeit die letzten Spiele auf Apple Arcade gestartet sind, trudeln nun die nächsten Spiele ein. Ab sofort warten Final Fantasy+, Three Kingdom HEROES, Rodeo Stampede+, Trias of Mana+ und Einfach nur Rasenähen+ auf euch.

Final Fantasy+

Eine überarbeitete 2D-Interpretation des ersten Spiels der weltberühmten FINAL FANTASY-Reihe! Genieße diese zeitlose Geschichte, die mit charmanter Retrografik erzählt wird. All die Magie des Originals, mit verbesserter Spielbarkeit.

Three Kingdom HEROES

Tritt in einem Kampf der Intelligenz und schachähnlicher Strategien gegeneinander an und stell dein einzigartiges Team aus einer Vielzahl berühmter Generäle aus Koei Tecmos IP „Romance of the Three Kingdoms“ zusammen.

Rodeo Stampede+

Sattel auf, Cowboy! Das wildeste Abenteuer der Savanne wartet auf dich und ist voller Action als je zuvor. Mit deinem zuverlässigen Lasso und deinem legendären Cowboyhut wirst du Löwen, Tiger, Bären und alle möglichen wilden Bestien einfangen. Spring vom Rücken eines Büffels auf Elefanten, Strauße und mehr, während du durch atemberaubende Landschaften raset. Aber der Ritt ist noch nicht zu Ende! Sobald du diese wilden Tiere gezähmt hast, ist es Zeit, euren Sky Zoo in das ultimative Tierparadies zu verwandeln.

Trias of Mana+

Als die Welt von Dunkelheit verhüllt war, zückte die Göttin des Mana das Mana-Schwert und streckte damit die acht Benevodoner nieder, zerstörerische Monster. Sie sperrte diese Schrecken in den acht Mana-Steinen ein und rettete die Welt vor dem Untergang. Dieser Kraftakt hatte sie sehr geschwächt, und so verwandelte sich die Göttin in einen Baum und fiel in einen tiefen Schlaf. Die Mächte des Bösen versuchten jedoch, die Benevodoner zu befreien, um die Kontrolle über die Welt zu erlangen. Sie zettelten einen furchtbaren Krieg an, denn sie waren darauf aus, die Reiche zu destabilisieren. Der Frieden war Geschichte.

Einfach nur Rasenähen+

Vergesse deine Sorgen und trete ein in die ruhige, einfache Welt des Rasenmähens. Liebst du die Natur? Liebst du das Rasenmähen? Liebst du das einfache Leben? Hier findest du das alles, während dein Mäher den lästigen Rasen in die pure Gartenwonne verwandelt. Mähe nach Herzenslust und völlig stressfrei. Keine Strafen, keine Punkte, es ist buchstäblich einfach nur Rasenmähen. Die perfekte Zen-Erfahrung für den Alltag. Von Jungpflanzen bis hin zu alten Eichen kann jeder das Leben als Rasenmäher genießen.