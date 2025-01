Ihr werdet aus den Medien sicherlich erfahren haben, dass rund um Los Angeles derzeit verheerende Waldbrände toben. Auch wir haben euch bereits kurz auf die Thematik aufmerksam gemacht und unter anderem auf Apples Spendenbereitschaft für den Wiederaufbau hingewiesen. Nun haben Apple und Goldman Sachs bestätigt, dass betroffene Apple Card Kunden ihre Zahlungen verzögern können.

Brände in Los Angeles: Apple Card Nutze können Zahlungen verzögern

Wie Mark Gurman von Bloomberg per X zu berichten weiß, haben Apple und Goldman Sachs ein Katastrophenhilfeprogramm für ‌Apple Card‌-Nutzer bekannt gegeben.

Nutzern der Apple Card, die in einem Gebiet betroffenen wohnen, wird eine Zahlungsverzögerung angeboten. Apple versendet aktuell Benachrichtigungen an betroffenen Kunden. Diejenigen, die von den Bränden betroffen sind, können die fällige Zahlung in dem Monat auslassen, in dem sie sich für das Hilfsprogramm anmelden. Für diesen Monat fallen dann keine Zinsen an. Ein Konto mit guter Bewertung bleibt während der Teilnahme am Programm auf dem aktuellen Stand, für den nächsten Monat gilt jedoch der normale effektive Jahreszins.

Kunden in Los Angeles, die Hilfe benötigen, können sich zur Registrierung über die Nachrichten-App an den ‌Apple Card‌-Support wenden. Bereits in der Vergangenheit, zum Beispiel für Opfer von Hurrikanen, bot Apple ein ähnliches Katastrophenhilfeprogramm an.