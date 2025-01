Ende letzen Jahres brachte Apple die ersten Macs mit M4-Chip auf den Markt. In diesem Jahr wird der nächste Schwung an M4-Macs erscheinen. Den Anfang dürfte im Frühjahr das MacBook Air mit M4-Chip machen. Mehrere Neuerungen sollen beim 2025er MacBook Air an Bord sein.

M4 MacBook Air: Diese vier Neuerungen sind an Bord

Das MacBook Pro, der Mac mini und der iMac haben bereits Chips der M4-Familie erhalten. In Kürze geht es mit den nachten M4-Macs weiter. Wir gehen davon aus, dass das MacBook Air mit M4-Chip im Frühjahr 2025 erscheint. Vier Verbesserungen werden für das Gerät kolportiert: eine längere Akkulaufzeit, mehr Arbeitsspeicher in der Basisausstattung, ein erweiterte Unterstützung für externe Displays und eine neue 12MP Center Stage Kamera.

Längere Akkulaufzeit

Bereits beim MacBook Pro mit M4 Chip haben wir im Vergleich zum Modell mit M3 Chip eine Steigerung der Akkulaufzeit registriert. Beim iPad Pro mit M4 Chip konnte Apple die Akkulaufzeit beibehalten, obwohl das Gerät deutlich dünner geworden ist und nur einen kleineren Akku ermöglich. Da nicht zu erwarten ist, dass Apple dem M4 MacBook Air ein Redesign verpasst und der Akku gleich groß bleibt, werden sich die Vorteile des M4 im Bezug auf die Energieeffizienz auf die Akkulaufzeit auswirken.

16GB RAM beim Basismodell

Mit den M4 Chips hat Apple eine willkommene Neuerung eingeführt. Alle M4-Macs haben standardmäßig mindestens 16GB RAM. Erfreulicherweise hat Apple den M2 und M3 Modellen des MacBook Air ebenfalls 16GB Speicher verpasst. Das Ganze könnte an der Einführung von Apple Intelligence liegen.

Dies bedeutet, dass auch das M4 MacBook Air mindestens 16GB RAM erhält. Gleichzeitig dürfte es eine Option geben, dass ihr das M4 MacBook Air auch mit 32GB RAM ausrüsten könnt.

Erweiterte Unterstützung für externe Displays

Genau wie beim M4 MacBook Pro wird auch das M4 MacBook Air zwei externe Displays bei gleichzeitiger Nutzung des eingebauten Displays unterstützen.

12MP Center Stage Kamera

Beim M4 MacBook Pro und M4 iMac kommt bereits die neue 12MP Center Stage Kamera zum Einsatz. Von daher gehen wir davon aus, dass Apple diese Kamera auch beim kommenden MacBook Air verbaut.

Center Stage kann euren Bewegungen folgen, während ihr vor der Kamera steht. So bietet das Gerät mehr Flexibilität bei Videoanrufen. Außerdem verfügt die 12MP Center Stage Kamera über Desk View, eine wichtige Funktion zum gleichzeitigen Streamen eures Gesichts und der Oberfläche eures Schreibtischs.

Nanotextur-Option?

Apple hat bereits im Jahr 2019 das Pro Display XDR mit Nanotextur auf den Markt gebracht. Im vergangenen Jahr schaffte diese Technologie den Sprung aufs M4 iPad Pro, M4 MacBook Pro und den M4 iMac. Von daher können wir uns gut vorstellen, dass Apple auch zum M4 MacBook Air eine Nanotextur-Option anbietet.