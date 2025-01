Kurz vor dem Wochenende meldet sich noch einmal der renommierte Analyst Ming Chi Kuo zum sogenannten iPhone 17 Air zu Wort. Unter anderem heißt es, dass das Gerät an der dünnsten Stelle gerade einmal 5,5mm misst.

Neue iPhone 17 Air Gerüchte: Ultra-dünnes 5,5mm Design, keine SIM-Kartenslot und mehr

Ming Chi Kuo hat in den letzten Jahren bereits mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen. Der Analyst hat zwar nicht immer voll ins Schwarze getroffen, jedoch regelmäßig gute Prognosen gestellt. Nun steht unter anderem das sogenannte iPhone 17 Air im Fokus.

In einem Beitrag auf Medium gibt Kuo zu verstehen, dass Apple beim iPhone 17 Air auf einen physikalischen SIM-Kartenslot verzichtet und stattdessen voll und ganz auf die eSIM-Technologie setzt. Bereits in der Vergangenheit haben wir ähnliche Gerüchte gehört und Apple könnte bei der gesamten iPhone 17 Familie in mehreren Ländern komplett auf einen SIM-Kartenslot verzichten.

Weiter heißt es, dass das iPhone 17 Air an der dünnsten Stelle nur 5,5mm misst. Wenn sich die 5,5m-als richtig erweist, wäre das iPhone 17 Air das dünnste iPhone aller Zeiten und würde den aktuellen Rekord von 6,9 mm, der vom iPhone 6 aufgestellt wurde, übertreffen. Das bedeutet gleichzeitig, dass das Gerät rund 30 Prozent dünner als das iPhone 16 sowieiPhone 16 Plus und rund 33 Prozent dünner als das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max wäre.

5,5mm an der dünnsten Stelle impliziert, dass Apple auf ein sehr dünnes Gehäuse und einen Kamerbuckel setzt. Dieser soll die Single 48MP Kamera beherbergen. Das aktuelle 13 Zoll iPad Pro ist übrigens 5,1mm dick. Das iPhone 17 Air könnte in die Nähe dieses Gerätes kommen.

Laut Kuo geht das ultra-dünne iPhone 17 Air der zweiten Hälfte des Jahres 2025 in Massenproduktion und kommt im September zusammen mit dem iPhone 17, dem iPhone 17 Pro und dem iPhone 17 Pro Max auf den Markt kommen.