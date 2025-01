Apple hatte die Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe mit der Freigabe von watchOS 11 für die Apple Watch Series 10, Series 9 und Ultra 2 im vergangenen Jahr eingeführt. Dabei konnte das Unternehmen pünktlich zur Freigabe des großen Apple Watch Updates die Zulassungen von über 150 Gesundheitsbehörden einholen. Eine Genehmigung in Malaysia stand jedoch noch aus, was nun laut MacRumors nachgeholt wurde.

Apple bringt Schlafapnoe-Erkennung nach Malaysia

Nach der Einführung in über 150 Ländern und Gebieten wurde die Schlafapnoe-Erkennung kürzlich in Brasilien eingeführt und ist jetzt auf dem Weg nach Malaysia. Obwohl es eine gute Nachricht ist, dass Malaysia die Genehmigung für diese Funktion erhält, hat Apple noch kein konkretes Einführungsdatum bekannt gegeben. Angesichts des bisherigen Tempos kann man jedoch davon ausgehen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die Nutzer in Malaysia von dem nützlichen Gesundheitstool profitieren können.

Schlafapnoe verursacht wiederholte Unterbrechungen der Atmung während des Schlafs. Diese Unterbrechungen können zu Tagesmüdigkeit, Herz-Kreislauf-Belastungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen, wenn sie nicht behandelt werden. Schlafapnoe ist weiter verbreitet, als den meisten bewusst ist, und Apple hat einen wichtigen Schritt getan, indem das Unternehmen das Erkennungssystem direkt in watchOS integriert hat.

Die Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe nutzt den Beschleunigungssensor der Apple Watch, um feinste Bewegungen des Handgelenks zu überwachen, die mit unregelmäßigen Atemmustern im Schlaf einhergehen. Die Apple Watch sammelt und analysiert die Daten, um konsistente Anzeichen von mittlerer bis schwerer Schlafapnoe zu erkennen. Nutzer können nach der Analyse ihre Ergebnisse in der Health App einsehen.

Apple hat die Funktion mithilfe fortschrittlicher maschineller Lernmethoden und eines umfassenden Datensatzes von klinischen Schlafapnoe-Tests entwickelt. Um den Algorithmus zu validieren, führte das Unternehmen eine klinische Studie durch, die zeigte, dass die Funktion alle Teilnehmer, die tatsächlich unter Schlafapnoe leiden, erkennen konnte.