Einmal im Jahr lädt Apple zur Aktionärsversammlung. In diesem Jahr findet diese am 25. Februar 2025 statt Dies ist jedoch nicht die einzige Information, die aus einer aktuellen Meldung an die US-Börsenaufsicht hervorgeht So wurde auch bekannt, dass Apple Chef Tim Cook im vergangenen Jahr 74,6 Millionen Dollar verdiente.

Apple Aktionärsversammlung am 25. Februar 2025

Apple Aktionäre, die zum 02 Januar 2025 Apple Aktien gehalten haben, können an der Aktionärsversammlung teilnehmen, abstimmen und Fragen einbringen, indem sie sich 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung auf der Website der virtuellen Versammlung von Apple anmelden. Zur Teilnahme ist eine Kontrollnummer erforderlich, die den Aktionären zur Verfügung gestellt wird.

Bei der Versammlung werden die Aktionäre unter anderem über die Wiederwahl des Vorstands abstimmen, die Vergütung der Führungskräfte genehmigen und Ernst & Young LLP als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von Apple bestätigen.

Meistens sind die Inhalte der Aktionärsversammlung für Apple Nutzer uninteressant, da die Apple Manager nur wenig Informationen zu Apple Produktion und zur zukünftigen Ausrichtung teilen. Im vergangenen Jahr sprach Tim Cook unter anderem über das Potential von künstlicher Intelligenz

Tim Cook verdiente 74,6 Millionen Dollar in 2024

Aus der selben SEC-Mitteilung geht hervor, dass Apple CEO Tim Cook im vergangenen Jahr 74,6 Millionen Dollar verdient hat. Ein Jahr zuvor waren es 63,2 Millionen Dollar. Cooks Einkommen umfasste ein Grundgehalt von 3 Millionen Dollar, 58 Millionen Dollar in Aktienprämien, 12 Millionen Dollar in leistungsbezogenen Prämien und 1,5 Millionen Dollar in anderen Vergütungen, wie Lebensversicherungsprämien, Urlaubsauszahlungen, Sicherheitskosten und private Flugreisekosten.

Andere Apple-Führungskräfte, darunter Luca Maestri, Kate Adams, Deirdre O’Brien und Jeff Williams, verdienten 27,2 Millionen Dollar.