Auf die Apple Arcade Neuheiten, die Apple vor wenigen Tagen veröffentlicht hat, haben wir euch bereits in einem separaten Artikel aufmerksam gemacht. Nun haben wir einen Ausblick auf den kommenden Februar für euch. Neben diversen Updates im Februar erwarten euch am 06. Februar 2025 die drei Apple Arcade Neuheiten PGA Tour Pro Golf, Doodle Jump 2+ und My Dear Farm+.

Am 6. Februar wird mit PGA TOUR Pro Golf das erste offiziell lizenzierte PGA TOUR-Spiel von Apple Arcade im Service erscheinen. Das Game ergänzt eine wachsende Liste unterhaltsamer, wettbewerbsorientierter Sporttitel, die Fans gemeinsam mit Familie und Freunden spielen können, darunter NFL Retro Bowl ’25, NBA 2K25 Arcade Edition, Football Manager 2024 Touch, Ballistic Baseball, CHARRUA SOCCER und weitere.

Apple Arcade Neuheiten im Februar 2025

Zusätzlich zu PGA TOUR Pro Golf werden am 6. Februar das Jump’n’Run-Abenteuerspiel Doodle Jump 2+ und der niedliche Landwirtschaftssimulator My Dear Farm+ verfügbar sein.

PGA TOUR Pro Golf von HypGames, Inc.

PGA TOUR Pro Golf bietet ein fesselndes Golferlebnis, das für Fans des Sports entwickelt worden ist. Mit berühmten PGA TOUR-Schauplätzen wie Pebble Beach Golf Links und Harbour Town Golf Links können Spieler an wettbewerbsorientierten Kopf-an-Kopf-Spielen oder spannenden Turnieren gegen andere Spieler teilnehmen und ihre Fähigkeiten in Übungsrunden verbessern. Mit detailgetreuen Golfplätzen, die von den Plätzen professioneller Golfer inspiriert sind, erweckt das Spiel die Spannung des Sports auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro zum Leben.

Doodle Jump 2+ von Lima Sky

In Doodle Jump 2+, der Fortsetzung des erfolgreichen Jump’n’Run-Abenteuerspiels, mit bezaubernden Umgebungen, niedlichen Charakteren, albernen Monstern und lustigen Herausforderungen gilt es neue Höhen zu erreichen. In diesem beliebten Game lassen Spieler ihre Doodles aus glühenden Wüsten in prähistorische Höhlen, schillernde Galaxien und darüber hinaus springen.

My Dear Farm+ von HyperBeard Inc.

In dem niedlichen Landwirtschafts-Simulationsspiel My Dear Farm+ können Spieler die Farm ihrer Träume erstellen und individuell gestalten und dabei beweisen, dass sie das Zeug dazu haben, ein erstklassiger Farmer zu werden. Gamer können außerdem ihren Charakter vollständig anpassen, vom Aussehen und der Frisur bis hin zur Wahl eines Haustiers, und ihr Landwirtschaftsimperium Ernte für Ernte vergrößern.