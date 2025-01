Nachdem die Apple Watch Produktpalette im vergangenen Jahr etwas kurz gekommen ist, bereitet sich Apple laut Bloombergs Mark Gurman für 2025 auf eine umfassende Aktualisierung vor. Wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, wird Apple jedes einzelne Apple Watch Modell überarbeiten. Das hat das Unternehmen seit 2022 nicht mehr getan.

Ein neuer Look für die Apple Watch SE

Die Apple Watch SE ist als kostengünstige Option für Nutzer positioniert, die die wichtigsten Funktionen ohne ein Premium-Preisschild suchen. Allerdings hat die Smartwatch seit ihrer Einführung im Jahr 2020 das gleiche Design beibehalten.

Gurman deutet in seinem jüngsten „Power On“ Newsletter an, dass ein bedeutendes Update für das Modell ansteht. So soll die Apple Watch SE mit einem größeren Display und dem S10 oder S11 Chip aufgefrischt werden. Auch wenn die Einzelheiten noch unklar sind, wird über ein neues Erscheinungsbild – ähnlich dem der Series 7 – spekuliert. Dabei könnte Apple zu einem günstigeren Kunststoffgehäuse wechseln, um die Kosten weiter zu senken, was auch zu einem günstigeren Verkaufspreis führen könnte.

Apple Watch Series 11 und Ultra 3

Wie Gurman berichtet, werden die Apple Watch Series 11 und Ultra 3 ihr aktuelles Design beibehalten. Das heißt aber nicht, dass es keine Neuerungen geben wird, auf die man sich freuen kann. Die Apple Watch Ultra 3 soll Unterstützung für Satellitenverbindungen und 5G RedCap erhalten. Zudem wird Apple aller Voraussicht die Erkennung von Bluthochdruck für die Series 11 und Ultra 3 einführen.

Die Blutdruckmessung am Handgelenk wäre für eine Smartwatch eine bemerkenswerte technische Leistung. Gurman sagte bereits zuvor, dass die Apple Watch nicht in der Lage sein wird, exakte Zahlen zu geben, doch sie sei in der Lage, dem Träger mitzuteilen, ob sein Blutdruck eine steigende Tendenz aufweist, sodass er dies einem Arzt melden kann. Eine künftige Version der Apple Watch wird möglicherweise genaue Messwerte liefern können.

Gurman erwähnt auch, dass Apple an einem neuen KI-Coaching-Service und einer komplett neuen Gesundheits-App arbeitet, wobei der Zeitpunkt der Veröffentlichung noch unklar ist. Wahrscheinlich fällt der Release mit der Einführung der neuen Herzfrequenz-Funktion der AirPods Pro 3 zusammen.