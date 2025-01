Apple feiert das chinesische Neujahr gerne mit einem seiner aufwändig gestalteten „Shot on iPhone“-Videos. Noch vor dem Release des diesjährigen Kurzfilms ist nun eine inoffizielle Version des Videos in Umlauf gekommen. Mittlerweile hat Apple das Video selbst veröffentlicht.

Verfrühter Blick auf Apples neuen Kurzfilm

Apple feiert das chinesische Neujahrsfest in der Regel mit verschiedenen Aktionen. So veranstaltet das Unternehmen unter anderem Shopping-Events mit Rabatten auf einige seiner beliebtesten Produkte oder bringt Sondereditionen seiner Geräte, wie dieses Jahr der exklusive „Year of the Snake“-AirTag.

Ein Highlight stellt stets das passende „Shot on iPhone“-Video dar, welches die Vorzüge der jeweils aktuellen iPhone-Kamera veranschaulicht. Dieses Jahr wird es der musikalische Kurzfilm mit dem Titel „I Want to Listen to You“ sein, der von Michael Gracey (The Greatest Showman) inszeniert wurde.

In dem 12-minütigen Musical geht es um Xiaowei, einen jungen Mann, der beim Silvesterdinner mit Fragen zu seinem Liebesleben bzw. der erwarteten Nachkommenschaft konfrontiert wird. Frustriert von den Erwartungen seiner Familie zieht er sich in sein Zimmer zurück und entdeckt dort alte Audio-Kassetten. Eine Kassette mit dem Titel „Little Rose for Me“ nimmt ihn mit auf eine Reise zurück ins Jahr 1994 und löst durch die Musik Erinnerungen und Gedankengänge aus.

Visuell stellt der Film die beeindruckenden Fähigkeiten des iPhone 16 Pro unter Beweis. Apples High-End-iPhone glänzt auch bei schlechten Lichtverhältnissen mit scharfen, detaillierten Aufnahmen. Die 4K-Zeitlupe mit 120 Bildern pro Sekunde unterstreicht emotionale Schlüsselmomente, von Tanzsequenzen bis hin zu nostalgischen Szenen mit flatternden Kassettenbändern.

Was diesen Film so einzigartig macht, ist die Abkehr von den für Apple typischen Erzählungen über das chinesische Neujahrsfest. Anstatt sich ausschließlich auf Familientraditionen zu konzentrieren, werden die Unterschiede zwischen den Generationen durch die universelle Sprache der Musik erforscht.