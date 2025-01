Apple. hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen aus Cupertino in Kürze einen weiteren Store in Miami eröffnen wird. Genauer gesagt, feiert Apple Miami Worldcenter am 24. Januar 2025 seine große Neueröffnung.

Apple kündigt Miami Worldcenter Store an

Apple wird in Kürze einen weitere Stores in Miami eröffnen. Laut Apple verfügt der Laden über einen biophilen Garten, der den Besuchern das Gefühl geben soll, stärker mit der Natur verbunden zu sein. Es heißt

Unser brandneuer Store in der Innenstadt von Miami wird bald eröffnet. Machen Sie sich bereit, eine Oase im Herzen der Stadt zu entdecken, in der die Natur gedeiht und Kreativität blüht. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was in dir erblüht.

Um den großen Anlass zu feiern, hat Apple ein speziell gestaltetes Hintergrundbild mit Gartenmotiven für iPhone, iPad und Mac veröffentlicht. Darüberhinaus bietet der Store eine Apple Music-Playlist mit einigen der beliebtesten Latin-Musik-Künstler aus Miami an.

Ein paar wenige Tage müssen sich Kunden bis zur Eröffnung noch gedulden. Der Startschuss fällt am 24. Januar 2024. Eine Uhrzeit hat das Unternehmen bis dato noch nicht kommuniziert.