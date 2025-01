Seit längeren wird über einen sogenannten Apple Smart Home Hub spekuliert. Das Geräte, das manche auch als Apple Kommandozentrale oder schlicht und einfach als HomePad bezeichnen, könnte jedoch später als ursprünglich erwartet auf den Markt kommen.

Apple Smart Home Hub könnte später als erwartet auf den Markt kommen

Gerüchten zufolge arbeitet Apple bereits seit geraumer Zeit an einem neuen Gerät für das Smart Home. Dieses könnt im Frühjahr 2025 angekündigt wurde. Die Rede ist von einem Gerät mit quadratischem 7 Zoll Display, einer integrieren Kamera, Akkubetrieb, einem neuen Apple Betriebssystem namens homeOS, Fokus auf Videotelefonie, Unterstützung vieler Apple Apps, einer Dashboard-Funktion, Support für Apple Intelligence und mehr. Das Gerät soll sich wahlweise an der Wand aufhängen oder auf dem Tisch platziert werden können.

Auch wenn es schon viele Gerüchte dazu gab, dass Apple das neuen HomePad zeitnah auf den Markt bringen wird, könnte es laut Mark Gurman von Bloomberg aufgrund vieler Verzögerungen bei Apple Intelligence etwas länger dauern, bis es auf den Markt kommt. Der Apple-Insider schreibt

Apple hat geplant, den Home Hub im März vorzustellen, aber es könnte länger dauern, bis er bei den Verbrauchern ankommt. Das neue Betriebssystem des Geräts – Codename Pebble – ist stark an App Intents-Funktionen gebunden, die in iOS 18.4 und iOS 19 erscheinen werden, daher ist es plausibel, dass die Hardware selbst etwas später ausgeliefert wird.

Denkbar ist, dass Apple das Gerät im März oder April ankündigt, der eigentliche Marktstart allerdings erst ein paar Wochen oder Monate später erfolgt. Vieles scheint vom Entwicklungsfortschritt bei Apple Intelligence abzuhängen. In diesem Zusammenhang betonte Gurman noch einmal, das Apple plant, „LLM Siri“ auf den Markt zu bringen. Dabei soll es sich um einen gesprächsorientierten Chatbot-ähnlichen Assistenten in iOS 19.4 – das im Frühjahr 2026 auf den Markt kommen soll – handeln. Im Bereich Smart Home arbeitet Apple zudem an einer Face ID Türklingel und einer Überwachungskamera. Die beiden zuletzt genannten Produkte sind allerdings nicht vor 2026 zu erwarten.