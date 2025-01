Anfang letzten Jahres kündigte Apple die neue Thriller-Serie „Prime Target“ an. Seit Ende letzten Jahres wissen wir auch, dass diese am 22. Januar 2025 auf dem Apple Video-Streaming-Dienst anlaufen wird. So langsam aber sicher geht es in die heiße Phase und Apple TV+ hat vorab den offiziellen Trailer veröffentlicht.

„Prime Target“: offizieller Trailer ist da

Apple TV+ hat den Trailer und das Key Art zur neuen Verschwörungsthriller-Serie „Prime Target“ mit SAG-Award-Gewinner Leo Woodall (“The White Lotus”, “One Day”) und Quintessa Swindell („Black Adam“, „In Treatment“) enthüllt. Das neue Drama wurde vom preisgekrönten Autor Steve Thompson („Sherlock“, „Vienna Blood“) geschaffen, der auch als ausführender Produzent fungiert. Produziert wird das neue Drama von New Regency in Zusammenarbeit mit Ridley Scotts Scott Free Productions für Apple TV+. Die 8-teilige Serie feiert am 22. Januar 2025 mit dem ersten beiden Episoden auf Apple TV+ ihre Premiere. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 05. März 2025 neue Episoden.

„Prime Target“ handelt von Edward Brooks (gespielt von Woodall), einem brillanten jungen Mathematik-Absolventen, der kurz vor einem großen Durchbruch steht. Wenn es ihm gelingt, ein Muster in Primzahlen zu finden, besitzt er den Schlüssel zu jedem Computer der Welt. Bald wird ihm klar, dass ein unsichtbarer Feind versucht, seine Idee zu zerstören, bevor sie überhaupt geboren ist, was ihn in den Orbit von Taylah Sanders wirft, einer NSA-Agentin (gespielt von Swindell), die damit beauftragt wurde, das Verhalten von Mathematikern zu beobachten und darüber zu berichten. Gemeinsam beginnen sie, die beunruhigende Verschwörung aufzudecken, in deren Mittelpunkt Edward steckt.

Zur Besetzung gehören außerdem der Oscar-Nominierte und BAFTA-Award-Gewinner Stephen Rea („The Crying Game“), der BAFTA-Award-Nominierte David Morrissey („Sherwood“, „The Walking Dead“), die Emmy-Award-Gewinnerin Martha Plimpton („The Regime“), die BAFTA-Award-Gewinnerin Sidse Babett Knudsen („Borgen“), der SAG-Award-Nominierte Jason Flemyng („Der seltsame Fall des Benjamin Button“), der BAFTA-Award-Nominierte Harry Lloyd („Game of Thrones“), Ali Suliman („Tom Clancy’s Jack Ryan“, „Paradise Now“), Fra Fee („Rebel Moon“, „Hawkeye“) und Joseph Mydell („The Eternal Daughter“).