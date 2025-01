Das Apple Jahr 2024 haben wir längst hinter uns gebracht und kaum sind wir in ein neues Jahr gestartet, gibt es schon allerhand Gerüchte dazu, mit welchen Produkten uns das Unternehmen aus Cupertino in diesem Jahr als erstes begrüßt. Dabei wird immer wieder das iPad (11. Generation) genannt. So soll das Einsteiger-iPad im Frühjahr auf den Markt kommen und mindestens zwei Upgrades erhalten, um für Apple Intelligence gerüstet zu sein.

Gurman: iPad 11 erscheint im Frühjahr 2025 mit diesen beiden Upgrades

Mark Gurman von Bloomberg spricht in der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters davon, dass das iPad 11 Apple Intelligence unterstützen wird. Konkret geht es um zwei Verbesserungen, die das Einsteiger-iPad erhalten wird. Gurman spricht davon, dass das iPad 11 den A17 Pro Chips sowie 8GB RAM spendiert bekommt. Damit wurde das iPad 11 mit dem aktuellen iPad mini gleich ziehen, welches im Herbst 2024 aktualisiert wird. Der Apple-Insider erwartet, dass das iPad 11 im Frühjahr angekündigt wird. Damit dürften der März oder April gemeint sein. Sonstige nennenswerte Verbesserungen des iPad 11 im Vergleich zum iPad 10 erwarten wird nicht.

Das aktuelle iPad 10 wurde im Oktober 2022 angekündigt und auf den Markt gebracht. Apple setzt bei diesem Modell auf einen A14 Bionic Chip und 4GB RAM. Seit der Markteinführung hat das Gerät zwei Preissenkungen erfahren. Nun wird es Zeit für eine neue Generation.

Parallel zum neuen iPad 11 wird damit gerechnet, dass Apple auch ein neues 11 Zoll und 13 Zoll iPad Air mit M4-Chip ankündigen wird. Begleitend dürfte der Hersteller neue Magic Keyboards für das iPad 11 und iPad Air ankündigen. Mit einem neuen iPad Pro wird nicht vor Ende 2025 / Anfang 2025 gerechnet.