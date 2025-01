Apple plant laut Bloombergs Mark Gurman, die M4-Version des Mac Studio und Mac Pro früher auf den Markt zu bringen als bislang erwartet wurde. So geht Gurman in seinem „Power On“-Newsletter davon aus, dass die Markteinführung der High-End-Macs bereits in der ersten Jahreshälfte 2025 erfolgen könnte.

Mac Studio: Vorstellung könnte vorgezogen werden

Der Mac Studio mit M4-Chip könnte früher erscheinen als zunächst vermutet. Während bislang von einer Präsentation zur WWDC im Sommer oder später im Herbst 2025 ausgegangen wurde, berichtet Gurman nun, dass Apple womöglich die Veröffentlichung auf die erste Jahreshälfte vorgezogen hat. Die neuen Mac Studio Modelle sollen mit den leistungsstarken Max- und Ultra-Chips der M4-Generation ausgestattet sein. Größere Änderungen am Design des Gehäuses sind laut aktuellen Berichten nicht zu erwarten.

Mac Pro: Ein Spezialchip oder der M4 Ultra?

Für den nächsten Mac Pro könnte Apple einen speziellen Chip entwickelt haben, der in der Gerüchteküche unter dem Codenamen „Hidra“ bekannt ist. Viele Informationen zu dem Projekt sind nicht bekannt. „Hidra“ soll bis zu einem halben Terabyte an Arbeitsspeicher unterstützen. Der Chip hat das Ziel, den Mac Pro klar vom Mac Studio abzugrenzen, was in der Vergangenheit nicht deutlich genug stattgefunden hat. Allerdings gibt es widersprüchliche Berichte darüber, ob Apple den Plan für diesen Spezialchip noch verfolgt oder inzwischen aufgegeben hat.

Auch wenn Gurman es nicht explizit sagt, kann man davon ausgehen, dass Apple den neuen Mac Studio und Mac Pro zur gleichen Zeit auf den Markt bringen wird. Somit ist hier ebenfalls mit der ersten Jahreshälfte zu rechnen.

MacBook Air: Vorstellung Anfang 2025 wahrscheinlich

Apple könnte das neue MacBook Air im Frühjahr 2025 mit dem M4-Chip aktualisieren. Das Unternehmen scheint sich beim Air ausreichend Zeit zu lassen, um genug Abstand zum M3-Release aufzubauen. Das aktuelle M3-Modell wurde Anfang 2024 vorgestellt.

Hinweise auf die neue MacBook Air Generation tauchten bereits in macOS 15.2 auf, was auf eine baldige Ankündigung hindeutet. Analysten gehen von einer Präsentation im März oder April aus, während einige Berichte sogar eine frühere Markteinführung erwägen.

Neue M5-Macs

Laut Gurman stehen im Herbst die ersten M5-Macs an, was auch der Grund sein kann, dass der neuen Mac Studio und Mac Pro vorgezogen wurden. Denn: Sollten der Mac Studio und Mac Pro mit M4-Chip nur wenige Wochen vor den ersten M5-Macs veröffentlicht werden, besteht die Gefahr, dass frische Besitzer des Mac Studio oder Mac Pro den Kauf bereuen. Und noch schmerzhafter für Apple: Potenzielle Kunden kaufen erst einmal gar nichts und warten auf die nächste Generation. Mit genügend Abstand würde Apple die Situation entschärfen.