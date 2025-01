Berichten zufolge bereitet Apple die Einführung des iPhone 17 Air vor, ein Gerät, das das Design von Smartphones neu definieren könnte, indem es sich auf ein deutlich schlankeres Profil konzentriert. Laut Mark Gurman von Bloomberg soll das neue Modell das bisher dünnste iPhone von Apple werden und möglicherweise den Grundstein für zukünftige faltbare Geräte legen.

Das „Air“-Branding

Mit der „Air“-Bezeichnung hat Apple in der Vergangenheit signalisiert, dass der Schwerpunkt auf einem leichteren, dünneren Design liegt, ohne dass die Kernfunktionen beeinträchtigt werden. Das iPhone 17 Air soll diese Tradition fortsetzen und etwa 2 Millimeter dünner sein als die aktuellen Modelle. Einigen Schätzungen zufolge könnte es sogar 5,5 mm bis 6,25 mm dünn sein, was es zum bisher dünnsten iPhone machen würde.

Das neue Design dient nicht nur der Ästhetik. Gurman vermutet, dass Apples Vorstoß in Richtung dünnerer Geräte Teil einer umfassenderen Strategie ist, faltbare iPhones und iPads zu entwickeln. Die Entwicklung des 17 Air könnte ein entscheidender Schritt bei der Verfeinerung der Materialien und der Technik sein, die für die faltbare Technologie erforderlich sind.

Das iPhone 17 Air könnte auch als Plattform für mehrere Apple-interne Technologien dienen. Eine der für Apple wichtigsten Neuerungen in diesem Jahr ist das hauseigene Mobilfunkmodem (Codename Sinope), das voraussichtlich im Frühjahr im iPhone SE debütieren wird. Mit diesem internen Modem löst sich Apple von Drittanbietern wie Qualcomm und erhält eine größere Kontrolle über seine Hardware. Apple arbeitet auch an einem eigenen Wi-Fi-/Bluetooth-Chip, der voraussichtlich 2025 in der gesamten iPhone-Produktpalette eingeführt wird.

Ausstattung

Gerüchten zufolge soll das iPhone 17 Air mit einem 6,6 Zoll großen ProMotion OLED-Display ausgestattet sein, das Apples Technologie der variablen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz einem größeren Publikum zugänglich machen würde. Was die Kamera betrifft, so wird das iPhone 17 Air voraussichtlich mit einer einzigen Rückkamera – einem 48-Megapixel-Objektiv – und einer 24-Megapixel-Frontkamera ausgestattet sein. Das weicht zwar von den Multi-Kamera-Systemen der Pro-Modelle ab, aber Apples computergestützte Fotografie soll hier wahrscheinlich kompensieren und für hochwertige Ergebnisse sorgen.

Und was ist mit dem Preis? Zuletzt berichtete Sisa Journal, dass das iPhone 17 Air als Ersatz für das iPhone 16 Plus positioniert wird und somit auch in der gleichen Preisregion liegen soll. Zur Erinnerung: Das iPhone 16 Plus ist in den USA ab 899 Dollar erhältlich. Das wäre durchaus eine gute Nachricht, da der Verkaufspreis des iPhone 17 Air laut früheren Gerüchten bei 1.299 Dollar liegen soll.