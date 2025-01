Apple hält natürlich auch für das Jahr 2025 eine Vielzahl neuer Geräte bereit, wobei es dieses Jahr viele Produkte mit einem sehr starken Preis-Leistungs-Verhältnis geben könnte. Mit Verbesserungen wie Apple Intelligence und neuen Chipdesigns will Apple laut MacRumors viele seiner preisgünstigen Angebote verbessern und sicherstellen, dass sie in einem immer stärker umkämpften Markt wettbewerbsfähig bleiben. Mit dabei sind unter anderem das komplett neue „Command Center“ und bekannte Produkte wie das MacBook Air, die Apple Watch SE, der HomePod mini, das Apple TV 4K und mehr.

MacBook Air (M4)

Das MacBook Air erhält durch den M4-Chip einen deutlichen Leistungsschub, der sich zum Beispiel in einer um 25 Prozent schnelleren Multi-Core-CPU-Leistung bemerkbar macht. Interessant ist auch die mögliche Unterstützung von zwei externen Bildschirmen – eine Funktion, die Profis, die auf die Portabilität des Air nicht verzichten wollen, schmerzlich vermissen. Zudem wird es eine 12MP-Webcam mit Center Stage geben.

Die neuen Modelle, die im Frühjahr 2025 auf den Markt kommen sollen, werden wahrscheinlich ihren derzeitigen Startpreis von 1.099 US-Dollar beibehalten.

iPhone SE 4

Das nächste iPhone SE wird wohl eher ein getarntes iPhone 14 sein. Es wird ein 6,1 Zoll OLED-Display, Face ID, eine 48MP-Rückkamera sowie einen USB-C-Anschluss bieten – und dazu soll Apples hauseigener 5G-Chip erstmals zum Einsatz kommen. Besonders interessant ist, dass das SE 4 den A18-Chip mit 8 GB RAM erhalten soll, um Apple Intelligence Aufgaben bewältigen zu können.

Im Wesentlichen erhalten wir eine Menge High-End-Funktionen in einem Smartphone, das Gerüchten zufolge zwischen 400 und 500 US-Dollar kosten wird.

iPad (11. Generation)

Das Einsteiger-iPad bleibt bei seinem 10,9 Zoll Display und der Touch ID Ein-/Aus-Taste, aber unter der Haube wird es wahrscheinlich ein Upgrade auf den A17 Pro oder A18 Chip mit 8 GB RAM geben. Das bedeutet besseres Multitasking, gesteigerte App-Leistung und vor allem eine Unterstützung von Apple Intelligence. Die Chancen stehen auch gut, dass Apple den Basisspeicher auf 128 GB erhöht und der Preis unverändert bleibt.

AirTag 2

Die zweite Generation des AirTag wird mit einem verbesserten Ultra-Wideband-Chip ausgestattet sein, der die Ortungsreichweite um das Dreifache erhöhen soll. Außerdem heißt es, dass Apple einen „manipulationssicheren Lautsprecher“ einführt, um Stalking-Bedenken zu begegnen. Das ist ein kleines, aber sehr sinnvolles Upgrade, wobei der AirTag auch künftig 29 US-Dollar kosten soll.

HomePod mini 2

Der HomePod mini erhält sein erstes Update seit 2020. Zu erwarten sind eine verbesserte Audioqualität, ein Ultra-Wideband-Chip der zweiten Generation und ein neuer hauseigener Wi-Fi-/Bluetooth-Chip, der Wi-Fi 6E unterstützt. Das Gerät wird wahrscheinlich seinen Preis von 99 Dollar beibehalten.

Apple TV 4K

Es überrascht nicht, dass das nächste Apple TV mit einem neueren Chip der A-Serie ausgestattet sein wird. Das aktuelle Apple TV nutzt noch den A15 Bionic Chip, der im Jahr 2021 in den iPhone 13 Modellen debütierte. Seitdem hat Apple mehrere neuere Chips der A-Serie veröffentlicht, darunter den A16 Bionic, A17 Pro, A18 und A18 Pro, die sich für das Apple TV anbieten. Laut MacRumors ist der A16 am wahrscheinlichsten, auch wenn dann keine Apple Intelligence Unterstützung mit an Bord wäre. Dafür wird gemunkelt, dass es eine eingebaute Kamera für FaceTime-Anrufe geben könnte, wobei wir uns eher über einen A17 Pro freuen würden. Der Preis könnte auf 99 US-Dollar sinken, was das Apple TV konkurrenzfähiger mit Amazons Fire Stick und Googles Chromecast macht.

Apple Watch SE 3

Die Apple Watch SE soll mit einem größeren Display und dem S10- oder S11-Chip aufgefrischt werden. Dabei könnte Apple zu einem günstigeren Kunststoffgehäuse wechseln, um die Kosten weiter zu senken, was voraussichtlich auch zu einem günstigeren Verkaufspreis führen wird.

Command Center

Zum Abschluss haben wir etwas völlig Neues – das „Command Center“. Laut der Gerüchteküche handelt es sich hierbei im Wesentlichen um einen Smart Home Hub mit einem 7 Zoll Display, integrierten Lautsprechern und einer Kamera für FaceTime-Anrufe. Das Gerät wird mit einem neuen „homeOS“ laufen, das sich auf Widgets und Siri-Integration konzentriert.

Das „Command Center“ ist Apples Antwort auf Amazons Echo Show, allerdings mit dem von Apple gewohnten Feinschliff. Der Preis ist noch nicht bestätigt, aber er wird wahrscheinlich konkurrenzfähig sein. Zum Vergleich: Der Echo Show kostet regulär 110 Euro. Und falls ihr auf etwas Ausgefalleneres wartet, wird Apple Gerüchten zufolge im Jahr 2026 eine höherwertige Version mit Roboterarm anbieten.