Ende letzten Jahres kündigte Apple TV+ die zweite Staffel zu „Eula Eva“ (englischer Titel: „Eva the Owlet“) an. So langsam aber sicher geht es in die heiße Phase. Bevor die neue Kinderserie am 24. Januar auf dem Apple Video-Streaming-Portal anläuft, wurde nun der offizielle Trailer freigegeben.

„Eule Eva – Staffel 2“: Der Trailer ist da

„Eule Eva“ basiert auf der Scholastic-Buchreihe „Owl Diaries“, die auf der Bestsellerliste der New York Times steht und von der preisgekrönten Autorin Rebecca Elliott geschrieben wurde.

Die Hauptrolle in der Serie spielt Eva, eine kreative, freche Eule, die neben ihrer besten Freundin Lucy in der Waldwelt von Treetopington lebt. Mit großen Ideen und einer noch größeren Persönlichkeit begibt sich Eva auf hochfliegende Abenteuer und drückt sich dabei in ihrem Tagebuch aus! Staffel zwei nimmt die Zuschauer mit durch eine Nacht im Leben von Eva, einer mutigen und enthusiastischen Eule, die große Träume hat. Ob sie nun ein Zeltlager im Garten mit ihren Freunden plant oder die Spring Acorn Roll der Stadt vor hungrigen Eichhörnchen rettet, Eva geht ihre Ziele mit Überzeugung und Flair an und drückt sich dabei in ihrem Tagebuch aus.

Die zweite Staffel der Kinder-Animations-Serie feiert am 24. Januar 2025 ihre Premiere. Zum genannten Stichtag werden alle Episoden zur Ansicht bereitstehen. Schon jetzt kann die gesamte erste Staffel auf Apple TV+ abgerufen werden.