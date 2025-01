Im Jahr 2022 zeigte Apple auf der WWDC eine ehrgeizige Vision für die Zukunft von CarPlay. Es ging nicht mehr nur um die Verwaltung von Musik oder Navigation – die neue Version versprach, das gesamte Armaturenbrett zu übernehmen und alles von der Geschwindigkeitsanzeige bis zum Kilometerzähler in eine einheitliche, von Apple gestaltete Benutzeroberfläche zu integrieren. Diese neue Version von CarPlay hat jedoch noch immer nicht das Licht der Welt erblickt und so ist es nicht verwunderlich, dass Zweifel bezüglich einer nahen Veröffentlichung bestehen. Nachdem uns die iOS 18.3 Beta wieder Hoffnung geschenkt hat, zeigt sich nun ein Widget-Interface für CarPlay 2.

Das neue Widget-Interface von CarPlay 2

In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf X (ehemals Twitter) hat Aaron Perris vier geleakte Bilder von dem geteilt, was die CarPlay 2 Widget-Oberfläche zu sein scheint. Die Bilder, die in einer EU-Datenbank entdeckt wurden, zeigen Apples laufende Entwicklung einer anpassbaren und funktionsreichen CarPlay-Oberfläche.

Die durchgesickerten Screenshots veranschaulichen, dass CarPlay 2 eine Reihe von Widgets enthalten wird, die denen von iOS, iPadOS und macOS sehr ähnlich sehen. Wenn ihr euren iPhone-Startbildschirm mit Widgets angepasst habt, werdet ihr euch mit dem Ansatz von CarPlay 2 sofort zu Hause fühlen.

Here is an upcoming look at widgets coming to CarPlay 2.0 pic.twitter.com/2mwg3VjR7H — Aaron (@aaronp613) January 14, 2025

Hier ist eine Aufschlüsselung der Widgets, die auf den Bildern zu sehen sind:

Uhr : Zeigt die Uhrzeit für eine bestimmte Stadt an.

: Zeigt die Uhrzeit für eine bestimmte Stadt an. Wetter : Zeigt die aktuelle Wettervorhersage an.

: Zeigt die aktuelle Wettervorhersage an. Kalender : Hebt das nächste Ereignis hervor.

: Hebt das nächste Ereignis hervor. Navigation & Aktuelle Wiedergabe : Bietet eine geteilte Ansicht von Karten und Medienkontrollen.

: Bietet eine geteilte Ansicht von Karten und Medienkontrollen. Aktuelle Wiedergabe: Für schnellen Zugriff auf die Musik- oder Podcast-Steuerung.

Die Benutzeroberfläche behält die vertraute Spalte mit den Anwendungen auf der linken Seite des Bildschirms bei.

Die nächste Generation von CarPlay sollte ursprünglich bis 2024 in den ersten Fahrzeugen zu finden sein. Apple hat noch kein neues Veröffentlichungsdatum festgelegt, und somit ist es unklar, wann wir die ersten Autos mit CarPlay 2 auf den Straßen sehen werden. Verzögerungen sind zwar nie ideal, aber die Zukunft von CarPlay bleibt eine spannende Perspektive. Wenn es kommt, hat es das Potenzial, die Art und Weise, wie wir mit unseren Fahrzeugen interagieren, neu zu definieren.

Einen Blick auf einige weitere Design-Elemente von CarPlay 2 gewährte Apple zuletzt auf der WWDC 2024: