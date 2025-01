Sonos befindet sich in den letzen Wochen öfters in den Medien, als es dem Unternehmen sicherlich recht gewesen ist. Nach dem App-Debakel hat nun Sonos CEO Patrick Spence seinen Hut genommen und sich als Chef des Unternehmens verabschiedet. In wenigen Wochen wird er das Unternehmen vollständig verlassen, bis dahin wird er beratend tätig sein. Nun hat das Unternehmen das Sonos App-Update auf Version 80.15.04 veröffentlicht.

Sonos 80.15.04: App-Update ist da

Seit dem misslungen App-Update im Mai letzten Jahres kommt Sonos nicht zur Ruhe und arbeitet weiterhin an Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen. Einen weiteren kleineren Schritt geht das Unternehmen nun mit dem App-Update auf 80.15.04.

Die Release-Notes zum Update geben allerdings nicht viel her. Es heißt lediglich, dass Sonos unter der Haube gearbeitet, Fehlerbehebungen vorgenommen und für eine verbesserte Leistung gesorgt hat. Welche konkreten Verbesserungen vorgenommen wurden, ist nicht bekannt. Das Update auf Version 80.15.04 erfolgter die installierte Systemversion 82.3-60160.