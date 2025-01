Vor wenigen Tagen hatten wir euch bereits darauf aufmerksam gemacht, das o2 das Datenvolumen für alle Prepaid-Kunden erhöht. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und das Münchner Unternehmen hat den Schalter umgelegt. Sowohl Neu- als auch Bestandskunden profitieren.

Ab sofort: mehr Datenvolumen für o2 Prepaid-Kunden

Es gibt gute Nachrichten für o2 Prepeaid-Kunden. Ab dem heutigen 15. Januar 2024 erhält o2 das Datenvolumen in den o2 Prepaid-Tarifen S, M und L um bis zu 5 GB. Allerdings ist dies nicht die einzige Neuerung, die ab dem heutigen Stichtag greift. On Top gibt es bei o2 zudem noch deutlich höhere Boni für alle Prepaid-Kunden, die einfach und bequem die Tarifgebühr per Lastschrift zahlen. Sie erhalten künftig in den Prepaid-Tarifen S, M und L bis zu 10 GB noch mehr zusätzliches Datenvolumen als bisher.

Übersicht

o2 Prepaid S: 10GB statt 8GB Datenvolumen für 9,99 Euro pro vier Wochen (Lastschriftbonus: 3 GB)

o2 Prepaid M: 20GB statt 15GB Datenvolumen für 14,99 Euro pro vier Wochen (Lastschriftbonus: 5 GB)

o2 Prepaid L: 30GB statt 25GB Datenvolumen für 19,99 Euro pro vier Wochen (Lastschriftbonus: 10 GB)

Bestandskunden erhalten das höhere Datenvolumen ganz automatisch ab dem nächsten Abrechnungszyklus. Nachdem ihr euer Datenvolumen aufgebraucht habt, gibt es bei o2 eine Weitersurfgarantie mit 384 Kbit/s.