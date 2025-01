Apple hat ein neues Firmware-Update für sein 25W MagSafe-Ladegerät freigegeben, welches mit einer Vielzahl an iPhone- und AirPods mit MagSafe-Ladecase-Modellen kompatibel ist. Das MagSafe-Ladegerät wurde mit der Firmware 2A138 an Kunden ausgeliefert, die neue Firmware trägt die Versionsnummer 2A143. In den Einstellungen werdet ihr allerdings eine andere Versionsnummer als die interne Firmware-Version ablesen.

MagSafe-Ladegeräte: Firmware-Update 2A143 ist da

Apple hatte das aktuelle 25W MagSafe-Ladegerät im Herbst 2024 zusammen mit den iPhone 16 Modellen auf den Markt gebracht. Mit dem MagSafe Ladegerät ist kabelloses Laden ganz einfach. Die perfekt ausgerichteten Magnete docken an eurem iPhone 12 oder neuer an. Das MagSafe Ladegerät ermöglicht schnelleres kabelloses Laden mit bis zu 25 W bei Verwendung eines 30W Power Adapters.

Das MagSafe Ladegerät unterstützt kabelloses Laden mit Qi2 und Qi. Ihr könnt damit also euer iPhone 8 oder neuer sowie AirPods Modelle mit kabellosem Ladecase kabellos laden – wie mit jedem Qi2 oder Qi zertifizierten Ladegerät.

Genau wie bei den AirPods liefert Apple das Firmware-Update für das MagSafe-Ladegerät over-the-air aus. Release-Notes zur Firmware 2A143 liegen nicht vor, so dass wir nicht im Detail wissen, welche Verbesserungen vorgenommen wurden. Wir gehen allerdings von einem reinen Bugfix-Update aus. Es gibt auch keine eindeutige Methode, wie ihr das Update installiert. Wenn ihr das MagSafe-Ladegerät verwendet und euer iPhone damit aufladet, wird sich das Gerät im Laufe der Zeit aktualisieren. Die Firmware des MagSafe-Ladegeräts könnt abrufen, wen ihr euer iPhone mit dem Ladegerät verwendet. Ihr anshcließend Einstellungen -> Allgemein -> Info -> Apple MagSafe Ladegerät auf.

Das Apple MagSafe Ladegerät ist in den Längen 1m und 2m erhältlich.