Wenige Tage vor dem Start der zweiten Staffel zu Severance auf Apple TV+ rührt der Video-Streaming-Dienst noch einmal ordentlich die Werbetrommel für die Thriller Serie. So vermarktet Apple TV+ die Serie mit einem lustigen Severance-Pop-up im Grand Central Terminal in New York.

Severance: 2. Staffel startet in Kürze

Habt ihr die erste Staffel zu Severance gesehen? Dann werdet ihr wissend wie skurril die Serie ist. Genau so skurril sind die Marketingmaßnahmen. Ende 2023 veröffentlichte Apple TV+ unter anderem ein 8-Stunden Video mit der Titelmusik der Serie in Dauerschleife auf YouTube. Dieses reicht für einen ganz normalen Arbeitstag.

Nun hat Apple TV+ einen Glaswürfel mit Arbeitsplätzen in der Grand Central Station in New York aufgebaut, die mit den Aufbauten identisch sind, die die Lumon-Mitarbeiter in der Serie verwenden. Ihr seht die Mitarbeitern, die fleißig „arbeiten“, Yoga machen, Fangen spielen, Papierflieger werfen, Kaffee schlürfen und anderen Aktivitäten nachgehen, die wir von Severance kennen.

Neben dem Severance-Regisseur Ben Stiller waren vor Ort die Schauspieler Adam Scott, Zach Cherry, Patricia Arquette, Britt Lower und Tramell Tillman zu sehen. Dabei übernahmen die Schauspieler die Rollen als „Innies“. Die Werbemaßnahme dauerte über zweieinhalb Stunden und die Schauspieler verhielten sich, als ob sie tatsächlich bei Lumon Industries arbeiten würden.

Diesen Freitag (17. Januar 2025) startet die Serie in die zweite Staffel.