Die ersten in den USA hergestellten Chips der A-Serie von Apple stehen kurz vor der Massenproduktion. Die von TSMC in Arizona produzierten Chips markieren für Apple einen bedeutenden Schritt in Richtung lokaler Fertigung und verringern die Abhängigkeit von internationalen Zulieferern. Der Schritt erfolgt im Rahmen des US-amerikanischen CHIPS-Gesetzes, das die heimische Halbleiterproduktion ankurbeln und die Tech-Industrie des Landes stärken soll.

Testproduktion abgeschlossen

Apple kündigte seine Pläne für Chips „Made in America“ bereits im Jahr 2022 an. Ursprünglich war die Massenproduktion für das Jahr 2024 geplant. Aufgrund von Verzögerungen wurde sie jedoch auf 2025 verschoben. Einem aktuellen Nikkei-Bericht zufolge wurde die Testproduktion nun fertiggestellt, sodass Apple abschließend die Qualität der Chips prüft. Wenn alles nach Plan verläuft, könnte die Massenproduktion bis zum Ende dieses Quartals beginnen.

Zunächst werden in den USA Chips für ältere Apple-Geräte (A16 und S9) produziert, sodass zumindest vorerst keine US-Chips in neuen Veröffentlichungen zum Einsatz kommen. Zu den langfristigen Vorteilen gehören eine verbesserte Stabilität der Lieferkette und mögliche Kosteneinsparungen. Das Werk in Arizona ist erst der Anfang. Zukünftige TSMC-Anlagen in den USA werden fortschrittlichere Chips produzieren.

Herausforderungen

Anfangs gab es Bedenken, dass die in Arizona hergestellten Chips für die Endfertigung nach Taiwan zurückgeschickt werden müssten. Apple begegnete diesem Problem, indem das Unternehmen einen weiteren Standort in den USA mit diesem Schritt beauftragte und so sicherstellte, dass die Chips vollständig in den USA hergestellt werden.

Das Projekt war jedoch nicht unumstritten. TSMC wurde kritisiert, weil viele Arbeiter aus Taiwan und nicht aus der Region eingestellt wurden. Obwohl Apples Auftragsfertiger behauptete, dass dies nur vorübergehend während der Bauphase geschah, blieb diese Praxis bestehen, was zu einem Gerichtsverfahren führte.