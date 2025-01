NOMAD hat eine neue limitierte Farbe des Sport Bands für die Apple Watch auf den Markt gebracht, die eisigen Glow in die dunkle Jahreszeit bringt. Das Sport Case ist ab sofort für in den Größen 38/40/41 oder 42/44/45/49 Millimeter bei Amazon erhältlich.

Neues Apple Watch Armband von NOMAD: limitiertes Sport Band Icy Blue Glow

Das limitierte Sport Band Icy Blue Glow ist eine innovative Kombination aus sportlich leichtem Design und lichtabsorbierenden Materialien, die das Band im Dunkeln erstrahlen lassen. Der atmungsaktive Look ist wasserfest, mit Belüftungskanälen und einem festen Aluminium-Verschlussstift ausgestattet, sodass er zum beliebten Begleiter für jede sportliche Herausforderung wird, ob am Tag oder in der Nacht. Das Band ist ab sofort auch in Deutschland auf Amazon erhältlich.

Alle Fakten im Überblick

Sportliches Uhrenarmband in leuchtender Neonfarbe für die Apple Watch

Hergestellt aus langlebigen Fluorkautschuk (FKM) für ein angenehmes Tragegefühl

Lichtabsorbierendes Material sorgt für Leuchteffekt im Dunkeln

Maßgefertigter Aluminium-Verschlussstift sorgt für sicheren Halt

Wasserfestes Armband im leichten und atmungsaktiven Design

Integrierte, innere Belüftungskanäle für eine bessere Luftzirkulation

Hält einer 5-20 kgf (entspricht ca. 49-196 Newton) starken, seitlichen Krafteinwirkung stand, wenn es an der Apple Watch angebracht ist

Für Handgelenke mit einem Umfang von 150 bis 200 Millimeter

95 Millimeter Länge auf Seite der Schnalle und 135 Millimeter Länge auf der verstellbaren Seite

Kompatibel mit allen Apple-Watch-Modellen entweder in den Größen 38/40/41 oder 42/44/45/49 Millimeter

Gewicht: 31 Gramm

Das limitiertes Sport Band Icy Blue Glow ist ab sofort für 59,95 Euro bei Amazon erhältlich.