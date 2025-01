Es ist schon ein paar Monate, dass Apple bzw. Apples Tochterunternehmen Beats die neuen Powerbeats Pro 2 für das Jahr 2025 angeteasert hat. Seitdem gab es schon verschiedene Gerüchte rund um die Kopfhörer, allerdings blieb die offizielle Ankündigung bislang aus. Nun gibt es Hinweis darauf, dass die Vorstellung der Powerbeats Pro 2 nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.

Powerbeats Pro 2 tauchen in offizieller Datenbank auf

Es gibt neue zarte Hinweise auf die kommenden Powerbeats Pro 2. 91Mobiles (via Macrumors) hat entdeckt, dass Apple Mitte Dezember die Zulassungsunterlagen für Powerbeats Pro 2 bei der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) eingereicht hat. Im Laufe dieser Woche wurde so öffentlich zugänglich gemacht.

Aus den Unterlagen geht hervor, dass Apple weitere notwendige Schritte unternommen hat, um die Powerbeats Pro 2 in diesem Jahr auf den Markt zu bringen. Die Dokument belegen, dass die linken und rechten Ohrhörer die Modellnummern A3157 bzw. A3158 tragen, während das Ladegehäuse die Nummer A3160 führen wird.

Dem Bericht zufolge hat Apple zudem im November behördlichen Unterlagen der Powerbeats Pro 2 beim der indischen Regulierungsbehörde eingereicht.

Zum ersten Mal in der Powerbeats-Reihe soll Apple eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) einführen. Zudem erwarten wir auch adaptives Audio und 3D-Audio für ein Surround-Sound-Gefühl. Ein USB-C-Ladecase, eine längere Akkulaufzeit sowie Unterstützung des Apple „Wo ist?“-Netzwerks gelten als gesetzt. Spannend wird sein, ob Apple den Powerbeats Pro 2 auch Gesundheitsfunktionen (z.B. eine Herzfrequenzmessung) verpasst. Zumindest deutet darauf der iOS 18 Programmcode hin.

Wann Apple die Powerbeats Pro 2 konkret in diesem Jahr ankündigen wird, ist nicht bekannt. Die Tatsache, dass die Kopfhörer in offiziellen Datenbanken auftaucht, deutet zumindest daraufhin, dass die Vorstellung in den kommenden Wochen über die Bühne gehen könnte.