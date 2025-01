Apple und Goldman Sachs kooperieren bei der Apple Card. Nun hat Goldman Sachs Cho David Solomon zu verstehen gegeben, dass „eine gewisse Möglichkeit“ bestehe, dass die Apple Card -Partnerschaft des Unternehmens mit Apple vorzeitig enden könnte. Eigentlich besteht die Partnerschaft beider Unternehmen bis zum Jahr 2023, da Goldman Sachs allerdings aus dem Privatkundengeschäft aussteigen möchte, könnte der Deal mit Apple vorzeitig beendet werden.

Apple Card: Goldman Sachs und Apple könnten vorzeitig getrennte Wege gehen

Schon seit längerer Zeit halten sich hartnäckige Gerüchte, dass Apple und Goldman Sachs zukünftig getrennte Wege gehen. So hieß es im November 2023, dass die Partnerschaft in den nächsten 12 bis 15 Monaten endet wird. Genau dieser Zeitrahmen ist mittlerweile erreicht, eine offizielle Information zur Auflösung der Partnerschaft gibt es bis dato allerdings nicht.

So einfach scheint es allerdings nicht zu sein, dass sich Apple und Goldman Sachs trennen, schließlich benötigt Apple einen Ersatzpartner. Es heißt, dass sich Goldman Sachs an American Express gewandt hatte, damit AmEx den Deal übernimmt. Allerdings scheint Apple aufgrund anderer Verpflichtungen bis zum Jahr 2026 an das Mastercard-Netzwerk gebunden zu sein. Auch Gespräche mit anderen Ersatz-Dienstleistern scheinen bislang nicht gefruchtet zu haben.