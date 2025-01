Ab sofort steht die dritte Beta zu iOS 18.3 und iPadOS 18.3 auf den Apple Servern bereit. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass sich Entwickler ab sofort mit einer weiteren Vorabversion zum kommenden X.3 Update beschäftigen können. Vor zwei Tagen wurde bereits die Beta 3 zu watchOS 11.3, tvOS 18.3 und zur HomePod Software 18.3 veröffentlicht.

Apple gibt Beta 3 zu iOS 18.3 & iPadOS 18.3 frei

Mitte Dezember veröffentliche Apple die erste Beta zu iOS 18.3 und iPadOS 18.3. Anfang Januar folgte die Beta 2 und ab sofort steht die dritte Beta als Download zur Verfügung.

Während iOS 18.1 und iOS 18.2 größere Updates darstellen, geht es mit iOS 18.3 mit deutlich kleineren Schritten weiter. Apple arbeitet in erster Linie an Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen. Nichtsdestotrotz ist mit rein paar neuen Features zu rechnen.

Aus der Beta 1 geht hervor, dass Apple mit iOS 18.3 Saug- und Wischroboter unterstützen wird. Die Integration der Geräte basiert in Apple Home auf Matter 1.2. Zum Start wird die Steuerung per Siri nur in Englisch (US) unterstützt. Darüberhinaus optimiert der Hersteller an mehreren Stellen das Design leicht an. So wurden das Icon für Image Playground und das „Type-to-Siri“-Icon leicht überarbeitet. Zudem unterstützt das Icon für die Kamerasteuerung in den Einstellungen jetzt den Dunkelmodus. Zudem scheint eine neue Modem-Firmware für vereinzelte iPhone-Modelle mit an Bord zu sein.

Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple die finale Version von iOS 18.3 und iPadOS 18.3 Ende Januar / Anfang Februar freigibt. Deutlich spannender wird es dann mit dem Update auf iOS 18.4 und iPadOS 18.4 zur Sache gehen. Dieses Update ist für April prognostiziert. Mit dem X.4 Update wird Apple Intelligence für das iPhone und iPad in Europa und damit auch für Deutschland eingeführt.

Update: Die Beta 3 zu macOS 15.3 und visionOS 2.3 steht ebenfalls für Entwickler auf den Apple Servern als Download bereit.