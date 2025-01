Anfang dieses Monats hatte Apple seinen neuen chinesischen Store „Apple MixC Hefei“ bereits angeteasert. In Kürze ist es soweit. Am kommenden Samstag (18. Januar 2025) feiert der Store seine große Neueröffnung und begrüßt erste Kunden.

Apple MixC Hefei: Große Neueröffnung am 18. Januar 2025

Apple hat Apple MixC Hefei angekündigt, den ersten Store in der dynamischen Stadt und den ersten in der chinesischen Provinz Anhui. Der Store bietet Kunden einen weiteren Ort, an dem sie das komplette Produkt- und Dienstleistungsangebot von Apple entdecken und kaufen können.

Apple MixC Hefei liegt in der Nähe von Swan Lake und in einem prominenten Geschäfts- und Finanzviertel. Es zeichnet sich durch eine breite, gebogene Glasfront aus, die Innen- und Außenbereich nahtlos miteinander verbindet und Kunden in den Laden einlädt. Der neue Laden ist mit nachhaltigen und lokal gewonnenen Materialien ausgestattet und spiegelt Apples Engagement für exzellentes Design und die Umwelt wider.

„Wir freuen uns sehr, Apple MixC Hefei, unseren ersten Store in der Provinz Anhui, zu eröffnen und engere Verbindungen zu unseren Kunden in China aufzubauen“, sagt Deirdre O’Brien, Senior Vice President of Retail and People bei Apple. „Unser engagiertes Team freut sich darauf, die lokale Gemeinschaft zu unterstützen und personalisierte Erlebnisse zu bieten, die Kunden unterstützen, egal ob sie auf das neueste iPhone 16 umsteigen oder während unserer lehrreichen Today at Apple-Sitzungen lernen möchten, wie sie mit ihren Geräten noch mehr erreichen können.“

Weiter gibt Apple zu verstehen, dass mehr als 80 Mitarbeiter die Kunden im neuen Store „Apple MixC Hefei“ begrüßen werden. Zu entdecken gibt es neben der iPhone 16 Familie, die neuen M4 Macs, die Apple Watch 10, die AirPods und viele weitere Produkte und Services. Erstmals wird der Store am kommenden Samstag, den 18. Januar 2025, um 10 Uhr Ortszeit seine Türen für Kunden öffnen. Auf der Webseite zum neuen Store findet ihr übrigens auch spezielle Wallpaper für iPhone, iPad und Mac.