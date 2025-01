Apple-CEO Tim Cook besuchte kurz vor Weihnachten Großbritannien, wo er König Charles III. traf. Während seines Besuchs führte Cook auch ein Podcast-Interview mit Table Manners. Dabei sprach er unter anderem über seine Morgenroutine, seine Lieblingsspeisen, den Ruhestand und mehr.

Die Morgenroutine eines CEOs

Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie einer der meistbeschäftigten Führungskräfte im Technologiesektor seinen Tag startet? Für Tim Cook beginnt alles sehr früh. Cook verriet, dass er bereits um 5 Uhr morgens aufsteht und loslegt – wobei er oft sogar noch früher mit dem Lesen von E-Mails beginnt.

„Das ist der Teil des Tages, den ich am besten kontrollieren kann“, sagte Cook. „Je mehr sich der Tag entwickelt, desto weniger vorhersehbar wird er … deshalb liebe ich den Teil des Tages, an dem ich die Welt ausblenden und mich auf ein paar wichtige Dinge konzentrieren kann und einfach eine Weile schweigen kann.“

Seine Morgenroutine ist dabei einfach: eine Tasse Kaffee, etwas Müsli und eine Menge E-Mails. Cook schätzt, dass er täglich zwischen 500 und 600 E-Mails erhält – an besonders ereignisreichen Tagen kann diese Zahl sogar noch höher ausfallen.

Cooks Herangehensweise an den Ruhestand

Auf die Frage nach dem Ruhestand war Cooks Antwort sowohl philosophisch als auch aufschlussreich.

„Klar wird es den geben, aber nicht im traditionellen Sinne“, erklärte er auf die Frage nach seinem zukünftigen Ruhestand. „Ich kann mir nicht vorstellen, zu Hause zu sitzen, nichts zu tun und intellektuell nicht stimuliert zu werden … man will ein bisschen gefordert werden. Man möchte sich ein wenig im Unbequemen befinden.“

Cooks Worte spiegeln sein lebenslanges Engagement für Innovation und Wachstum wider – Werte, die zweifelsohne die Entwicklung von Apple unter seiner Führung geprägt haben. Schon in jungen Jahren bewies Cook eine ausgeprägte Arbeitsmoral, indem er zunächst Zeitungen auslieferte und später Burger in einem Fast Food-Laden namens Tasty Freeze zubereitete, erinnerte er sich in dem Interview.

Vom Fast Food zur Spitzengastronomie

Trotz seines Nachnamens ist Tim Cook selbst kein großer Koch. Während des Podcasts scherzte er darüber und erzählte, dass er unter der Woche in der Regel auf die Firmencafeteria „Caffè Macs“ zurückgreift, um sich zu stärken.

„Ich koche nicht. Caffè Macs ist so unglaublich. Ich esse dort zu Mittag und nehme mir unter der Woche ein Abendessen von Caffè Macs mit nach Hause … Ich nehme normalerweise Fisch.“

Cook hat eine Vorliebe für einige Gerichte. Als er in Alabama aufwuchs, war sein Lieblingsessen Brathähnchen. Heutzutage mag er dunkle Schokolade und Kistler Chardonnay. Wenn es darum geht, auswärts zu essen, ist eines seiner Lieblingsrestaurants das Ethel’s Fancy in Palo Alto.