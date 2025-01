Das iPhone SE 4 soll Gerüchten zufolge im März dieses Jahres auf den Markt kommen. Dank neuer Bilder, die der Leaker Sonny Dickson geteilt hat, erhalten wir heute einen Eindruck davon, was auf uns zukommt.

Ein elegantes, hochwertiges Design

Einer der größten Pluspunkte des iPhone SE 4 ist sein neues Design. Wenn die Dummy-Modelle zutreffend sind, wird das SE 4 seine „Budget“-Vibes loswerden. Zu sehen ist ein hochwertiger Aluminiumrahmen, der dem Design des iPhone 14 zum Verwechseln ähnlich ist. Gegenüber dem veralteten Look des aktuellen SE ist dies ein großer Fortschritt und verleiht dem neuen Modell eine hochwertige Ästhetik. Auffällig ist der Kamera-Buckel, der im Vergleich zum Vorgänger deutlich dicker ist.

Doch nicht nur das Design soll einen großen Sprung machen. Laut den aktuellen Gerüchten wird das neue SE auch technisch deutlich zulegen. Neben dem Einsatz eines OLED-Displays und Face ID steht zudem ein Upgrade auf Apples neuen A18 Chip und 8 GB RAM an. Abgerundet wird das Paket mit einer 48-MP-Hauptkamera und Apples erstem hauseigenem 5G-Modem.

Was bedeutet das Upgrade für den Preis? Hier scheint sich die Gerüchteküche nicht ganz einig zu sein. Zwei Szenarien für die Preisgestaltung des SE 4 scheinen derzeit als realistisch: Entweder bleibt der Preis unverändert bei 429 US-Dollar oder er wird um 10 % angehoben, was ihn auf rund 470 US-Dollar bringen würde. Apples Ziel ist es wahrscheinlich, den Preis des Geräts auf dem US-Markt unter 500 Dollar zu halten, selbst wenn es in anderen Ländern zu einer größeren Preiserhöhung kommen könnte.

First look at the iPhone SE 4 Dummy pic.twitter.com/qL0COgmPPA — Sonny Dickson (@SonnyDickson) January 16, 2025

iPhone-Dummys werden in der Regel von Case-Herstellern verwendet, um ihr neues Zubehör vor der iPhone-Ankündigung zu entwerfen. Da diese Dummy-Einheiten nicht von offizieller Seite stammen, basieren sie größtenteils auf Gerüchte bzw. Leaks und berücksichtigen nicht immer jede Designänderung, die Apple bis zum finalen Produkt vornimmt.

iPhone SE oder iPhone 16E?

Das neue SE wird womöglich gar nicht „SE“ heißen. Jüngste Leaks deuten darauf hin, dass es als „iPhone 16E“ bezeichnet werden könnte. Zunächst schien dies sehr unwahrscheinlich, aber die High-End-Funktionen und das Design machen den Namen plausibel. Es würde Apple auch erlauben, das aktuelle SE-Modell preislich zu reduzieren und als günstigere Alternative im Programm zu lassen. Bald werden diese Fragen auf jeden Fall beantwortet, denn die vierte Generation des iPhone SE wird für März 2025 erwartet.