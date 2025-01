Wie Bloomberg berichtet, wird Apple-CEO Tim Cook an der Amtseinführung des designierten Präsidenten Donald Trump teilnehmen. Damit rundet Cook die gute Beziehungspflege zu Trump ab, die vor kurzem dank einer persönlichen Spende in Höhe von 1 Million Dollar sicherlich einen Schub erhalten hat.

Tim Cook und die Politik

Neben Cook werden unter anderem Meta-CEO Mark Zuckerberg und Jeff Bezos von Amazon an Trumps Amtseinführung nächste Woche teilnehmen. Elon Musk wird (wenig überraschend) ebenfalls anwesend sein. Der designierte Präsident hat sich auch privat mit einer Reihe von Führungskräften in seinem Mar-a-Lago Resort in Florida getroffen, darunter auch Cook.

Während Trumps erster Amtszeit konnte Apple dank der guten Beziehung die erhöhten Zölle auf das iPhone, das iPad und den Mac umgehen. Im Jahr 2019 sagte Trump, Cook habe „ein gutes Argument“ dafür geliefert, dass Zölle Apple benachteiligen würden. An dieser guten Beziehung soll sich auch in Zukunft nichts Ändern, was Cook mit seiner 1-Million-Dollar-Spende unterstrichen hat.

Cooks Spende war sicher keine spontane Entscheidung. Angesichts der bevorstehenden Verschärfung der Vorschriften und der Verhängung von Zöllen durch die neue Regierung müssen Technologieunternehmen – einschließlich Apple – langfristig denken. In der Vergangenheit haben sich die Unternehmen bei der Pflege ihrer politischen Beziehungen auf Lobbyisten verlassen, aber diese Strategie reicht nicht mehr aus. Persönliche Kontakte mit Entscheidungsträgern, insbesondere mit unberechenbaren wie Trump, sind jetzt unerlässlich.

Es ist nicht so, dass Technologieunternehmen oder deren CEOs noch nie gespendet hätten, aber das Spendenvolumen ist gestiegen und die Aufmerksamkeit, die den Spenden geschenkt wird, ist größer geworden. Cooks Spende aus seiner eigenen Tasche macht deutlich, dass er Apple auf den ersten Blick aus der Sache heraushalten will, vornehmlich mit Sicht auf die Aktionäre, die keine großen Fans solcher Spenden sind. Indem er Apple auf Distanz hält, ermöglicht es Cooks Strategie dem Unternehmen, den Anschein politischer Verstrickungen zu vermeiden – zumindest an der Oberfläche.