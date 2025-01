Amazon läutet das Wochenende ein und leistet wieder mit einer neuen 99 Cent Leih-Aktion eine perfekte Unterstützung zur Unterhaltung. Wie gewohnt können Prime-Mitglieder viele Filme günstig leihen, darunter auch einige Top-Hits wie „King’s Land“, „A Killer Romance“, „Horizon“ und „Robot Dreams“.

Amazon Prime Video: Filme leihen für je 99 Cent

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Wie so oft bei Amazon-Aktionen gilt auch hier: Nur Prime-Mitglieder können die Schnäppchen nutzen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch jedoch ganz einfach anmelden und den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Falls ihr danach kein Interesse an einer längerfristigen Mitgliedschaft habt, könnt ihr das Test-Abo problemlos direkt wieder kündigen.

Die Auswahl ist wieder vielseitig, sodass für jeden Filmgeschmack etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der 99 Cent Leihfilme gibt es auf der Amazon-Webseite. Es lohnt sich, die Liste durchzuscrollen. Es gibt zahlreiche Klassiker, aber auch viele neuere Filme. Nachfolgend haben wir einige Empfehlungen aus der Aktion für euch:

In ihren Augen (2024, Romantik•Drama, IMDb 8,2)

„Oscar-prämierte Mischung aus Krimi und Liebesdrama vor dem Hintergrund der Militärdiktatur in Argentinien. Der Mord an einer jungen Frau lässt den Ermittlungsbeamten Espósito (Ricardo Darín) für die nächsten 25 Jahre nicht los. Er beschließt, einen Roman zu schreiben, um endlich Licht in einen seiner letzten ungelösten Mordfälle und die unerwiderte Liebe zu seiner Vorgesetzten zu bringen.“

Besetzung: Ricardo Darín, Soledad Villamil, Guillermo Francella, Pablo Rago, Javier Godino, Mariano Argento, José Luis Gioia u. a.

King’s Land (2024, Action•Drama, IMDb 7,7)

„Mitreißendes und preisgekröntes Historien-Epos mit Ausnahmeschauspieler Mads Mikkelsen: Der dänische König ruft zur Besiedlung des unbändigen Jütlands auf. Ludvig Kahlen, ein ehemaliger Soldat, ist fest entschlossen, die Aufgabe zu meistern, um sozial aufzusteigen. Doch dem machthungrigen Gutsherrn de Schinkel ist jedes noch so brutale Mittel recht, um Kahlen in seinem Vorhaben zu stoppen.“

Besetzung: Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Kristine Kujath Thorp, Simon Bennebjerg, Felix Kramer u. a.

Sisu (2023, Action, IMDb 6,9)

„In den letzten verzweifelten Tagen des Zweiten Weltkriegs kreuzen sich die Wege des einsamen Goldsuchers Aatami Korpi (Jorma Tommila) und der Nazis in einem Rückzugsgebiet im Norden Finnlands. Als die Nazis sein Gold stehlen, stellen sie schnell fest, dass sie es nicht mit einem gewöhnlichen Bergarbeiter zu tun haben. Es gibt zwar keine direkte Übersetzung für das finnische Wort „sisu“, aber dieser legendäre Ex-Kommandant verkörpert, was „sisu“ bedeutet: eine Form von Mut und unvorstellbarer Entschlossenheit im Angesicht überwältigender Hindernisse.“

Besetzung: Jorma Tommila, Aksel Hennie, Jack Doolan, Mimosa Willamo, Onni Tommila u. a.

A Killer Romance (2024, Komödie•Action, IMDb 6,8)

„Psychologie-Professor Gary Johnson (Glen Powell) führt ein eher unaufgeregtes Leben an der Universität, nur sein neuer Nebenjob beim New Orleans Police Department sorgt für Abwechslung: Als vermeintlicher Killer dient er als Lockvogel, um seine Auftraggeber hinter Gitter zu bringen. Gary zeigt überraschendes Talent darin, sich für jeden seiner Kunden maßgeschneiderte Killer-Persönlichkeiten auszudenken und zu verkörpern. Für Garys erstes Treffen mit der attraktiven Madison (Adria Arjona), die ihren gewalttätigen Ehemann um die Ecke bringen lassen will, denkt er sich die Figur des abgebrühten Killers Ron aus. Doch plötzlich wird es kompliziert …“

Besetzung: Glen Powell, Adria Arjona, Retta, Austin Amelio, Mike Markoff, Kate Adair, Ritchie Montgomery, Morgana Shaw, Bryant Carroll u. a.

Die Gleichung ihres Lebens (2024, Komödie•Drama, IMDb 6,8)

„Primzahlen sind Marguerites große Leidenschaft. Die brillante Mathematikstudentin ist die einzige Frau im Promotionsprogramm unter dem renommierten Professor Werner an der École Normale Supérieure in Paris. Doch als sie bei der Präsentation vor einem Forschergremium mit einem gravierenden Fehler in ihrer Arbeit konfrontiert wird und die Fassung verliert, lässt ihr Doktorvater sie fallen …“

Besetzung: Ella Rumpf, Jean-Pierre Darroussin, Clotilde Courau, Julien Frison, Sonia Bonny Eboumbou u. a.

Robot Dreams (2024, Animation•Komödie•Drama, MDb 7,6)

„Der bezaubernde Animationsfilm und Oscar-Nominee begeistert Jung und Alt mit viel Witz und Herz: HUND lebt in Manhattan und hat es satt, allein zu sein. Deshalb kauft er sich einen Roboter und damit auch einen echten Freund. Die beiden werden unzertrennlich und erleben einen Sommer voller Spaß und Freude. Doch eines Tages muss er ROBO am Strand zurücklassen. Werden sie sich jemals wiedersehen?“

Horizon (2024, Western, IMDb 6,7)

„New Mexico, 1861: Vorboten des Amerikanischen Bürgerkriegs erschüttern Nordamerika. Weiße Pioniere besetzen auf ihrem Zug nach Westen die Gebiete der Apachen, die sich brutal gegen die Landnahme wehren. Auch unter den Siedlern herrscht Chaos. Als der Vater der gefürchteten Sykes-Brüder Opfer eines Anschlags wird, nehmen seine Söhne die Verfolgung auf – der Beginn der Western-Saga HORIZON“

Besetzung: Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Abbey Lee, Will Patton, Jena Malone u. a.

Nur noch ein einziges Mal (2024, Drama•Romantik, IMDb 6,4)

„Nur noch ein einziges Mal – It Ends with Us ist die erste Verfilmung eines Romans von Colleen Hoover für die große Leinwand und erzählt die mitreißende Geschichte von Lily Bloom (Blake Lively), einer Frau, die ihre traumatische Kindheit hinter sich lassen will, um in Boston ein neues Leben zu beginnen. Dort möchte sie ihren lebenslangen Traum verwirklichen und ihr eigenes Geschäft eröffnen. …“

Besetzung: Blake Lively, Justin Baldoni, Brandon Sklenar, Jenny Slate, Hasan Minhaj u. a.