Am gestrigen Abend hat Apple die Beta 3 zu iOS 18.3 (und iPadOS 18.3) veröffentlicht. Wie bei jeder neuen Beta-Version stellt sich auch dieses Mal die Frage, welche Anpassungen Apple im Vergleich zur vorherigen Beta vorgenommen hat.

iOS 18.3 Beta 3: Das ist neu

Apple arbeitet an den X.3 Updates und soviel sei vorab schon einmal gesagt. Die kommenden Updates auf iOS 18.3 und Co. werden verhältnismäßig wenige Neuerungen mit sich bringen. Mit der Beta 3 wurden wichtige Änderungen beim Zusammenfassen von Nachrichten vorgenommen und auch einige andere Funktionen optimiert.

Zusammenfassen von Nachrichten

In den letzten Wochen gab es Beschwerden, dass Apple Intelligence Nachrichten zum Teil falsch zusammenfasst. In der Tat haben wir die ein oder andere skurrile Schlagzeile zu Gesicht hat bekommen. Mit der Beta 3 hat Apple hier diverse Anpassungen vorgenommen:

Zusammenfassungen für Apps in der Kategorie „Nachrichten und Unterhaltung“ sind vorerst deaktiviert. Apple Intelligence fasst Nachrichtenbenachrichtigungen nicht mehr zusammen, dies ist jedoch vorübergehend und wird in einem zukünftigen Update wiederhergestellt, wenn Apple weitere Änderungen vorgenommen hat.

In der App „Einstellungen“ wird im Abschnitt „Benachrichtigungszusammenfassungen“ deutlich darauf hingewiesen, dass es sich um eine Betafunktion handelt und Fehler möglich sind.

Während der Einrichtung hat Apple den folgenden Wortlaut für Benachrichtigungszusammenfassungen hinzugefügt: „Durch die Zusammenfassung kann sich die Bedeutung der ursprünglichen Überschriften ändern. Überprüfen Sie wichtige Informationen noch einmal.“

Zusammengefasste Benachrichtigungen werden jetzt mit kursivem Text angezeigt, um sie von Standardbenachrichtigungen zu unterscheiden.

Benachrichtigungszusammenfassungen können für einzelne Apps direkt vom Sperrbildschirm aus deaktiviert werden. Wische dazu auf einer Benachrichtigung und tippe auf die Schaltfläche „Optionen“, um zu einer Schnittstelle zum Deaktivieren von Zusammenfassungen zu gelangen.

Kamerasteuerung

Bei iPhone 16 Modellen hat der Menüpunkt „Kamerasteuerung“ in den Einstellungen einen umbenannten Schalter erhalten. Der Schalter für die AE/AF-Sperre wurde in „Fokus und Belichtung sperren“ umbenannt, was für Nicht-Fotografen, die nicht wissen, was die AE/AF-Sperre ist, klarer ist.

„Fokus und Belichtung sperren“ ist eine optionale Einstellung, mit der ihr eure Einstellungen durch leichtes Drücken und Gedrückthalten der Kamerasteuerung sperren könnt. Die Funktion ähnelt der Funktionsweise einer DSLR-Kamera.

Nachrichten

In der Nachrichten-App und in der dortigen Seitenleiste, zur der ihr durch Tippen auf die Schaltfläche „+“ gelangt, gibt es jetzt eine neue Option „Genmoji. Wenn ihr darauf tippt, gelangt ihr zur Benutzeroberfläche zum Erstellen von ‌Genmojis‌.

Bearbeiten von PDFs

Wenn ihr beim Bearbeiten einer PDF-Datei über die Screenshot-Benutzeroberfläche einen Inhalt ausschneidet, zeigt Apple jetzt eine Warnung an, dass der zugeschnittene Inhalt nicht aus der PDF-Datei entfernt wird. Es heißt „Inhalte außerhalb des zugeschnittenen Bereichs sind in den meisten PDF-Viewern nicht sichtbar, können jedoch in einigen Apps sichtbar gemacht werden.“