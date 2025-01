Nachdem wir euch gestern auf ein neues Apple Watch Armband von NOMAD aufmerksam gemacht hat, legt der Hersteller nun mit einer limitierten Magma-Editon seines Sport Case für iPhone 16 Pro (Max) und seines Rocky Point Bands für die Apple Watch nach.

Neues NOMAD Zubehör

Die Magma Edition von NOMAD setzt neue farbliche Akzente für das iPhone 16 und die Apple Watch Ultra: Für Minimalisten und Abenteurer passt der auffällige, moderne Look perfekt zur dunkleren Jahreszeit. Die Schutzhülle fürs iPhone 16 Pro (Max) verfügt über eine kratzfeste Rückseite aus Polycarbonat, veredelt mit einer seidigen PET-Beschichtung. Dank des angenehmen und strapazierfähigen Fluorkautschuk ist das Rocky-Point-Band langlebig und fügt sich mit seinem präzisen Design nahtlos an die Apple Watch Ultra und Ultra 2. Die limitierte Magma Edition ist ab sofort in Deutschland bei Amazon erhältlich.

Nomad Sport Case iPhone 16 Pro (Max) Magma

MagSafe-Schutzhülle für das Apple iPhone aus Polycarbonat mit matter PET-Beschichtung

Vernickelte Neodym-Magnete ermöglichen MagSafe-Kompatibilität

Ausrichtungsmagnet für ausrichtungsspezifisches MagSafe-Zubehör

Erhöhter Rahmen schützt den Bildschirm

Verstärkte Knöpfe aus Metall passend zur Farbe des Cases

Eloxierte Aluminiumknöpfe

Schutz vor Stürzen aus bis zu 2,4 Metern

800-1100 gf Magnetkraft (entspricht etwa 8-11 Newton)

Mikrofaserauskleidung im Inneren schützt das Smartphone vor Kratzern

TPU-Bumper und TPU-Kameraring sorgen für noch mehr Schutz

Erhöhter Rand bis zu 1 Millimeter zum Bildschirm

TPU-Bumper mit 2 Millimeter Dicke

Kompatibel mit MagSafe und weiteren Qi-Geräten

Kompatibel mit iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max

Ab sofort ist das Sport Case für das iPhone 16 Pro und Pro Max für 45,00 Euro bei Amazon erhältlich

Nomad Rocky Point Band 42/44/45/49 mm Magma