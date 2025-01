Auf die klassischen Amazon Blitzangebote und Angebote des Tages haben wir euch bereits heute Vormittag hingewiesen. Auf einen Deal möchten wir euch noch einmal explizit hinweisen. Amazon gewährt für kurze Zeit 49 Prozent Rabatt auf WISO Steuer 2025 (Steuerjahr 2024), so das ihr für die beliebte Steuersoftware nur 22,99 Euro statt 44,99 Euro bezahlt.

WISO Steuer 2025 (Steuerjahr 2024) vorübergehend 22,99 Euro

Der Jahreswechsel liegt längst hinter uns und so langsam aber sicher haben wir uns an das Jahr 2025 gewöhnt. Früher oder später steht das leidige Thema der Steuererklärung an und in den letzten Jahren haben wir euch regelmäßig die Lösung von Buhl Data Service „WISO Steuer“ ans Herz gelegt. Mittlerweile liegt die 2025er Version der Steuersoftware vor und diese könnt ihr euch vorübergehend zum Tiefpreis von nur 22,99 Euro bei Amazon sichern. Einen niedrigeren Preis haben wir bislang für WISO Steuer 2025 nicht zu Gesicht bekommen.

WISO Steuer Mac 2025 ist brandaktuell und wurde im Vergleich zur Vorgängerversion punktuell verbessert und auf das Steuerjahr 2024 vorbereitet. Dank implementierter Steuer-Automatik ist die Steuererklärung mit WISO 2025 einfacher denn je. Mit an Bord sind natürlich auch hunderte Steuer-Tipps, über 150 Videos mit Tipps und vieles mehr.

Selbst wenn ihr der Auffassung seid, dass ihr weder heute noch morgen eure Steuererklärung erledigt, können wir euch nur empfehlen, euch WISO Steuer 2025 zum Tiefpreis zu sichern und die Steuererklärung in den kommenden Wochen bequem zu erledigen.