Apple hat in der Nacht auf den heutigen Sonntag (19. Januar 2025) TikTok aus dem App Store in den USA entfernt. Damit kann die App nicht mehr neu auf iPhones und iPads installiert werden kann. In anderen Ländern bleibt die App weiterhin im App Store verfügbar und voll funktionsfähig.

Apple entfernt TikTok aus dem US App Store

Apple hat nicht nur TikTok aus dem US App Store entfernt, auch iPhone- und iPad-Nutzer in den USA, die TikTok bereits installiert haben, können die App ab sofort nicht mehr nutzen, da TikTok die App vorübergehend aus dem Verkehr gezogen hat.

Hintergrund ist ein neues Gesetz in den USA, welches am heutigen Tag in Kraft tritt. Dieses verbietet TikTok, sofern das chinesische Unternehmen ByteDance seine Beteiligung an der Social-Media-Plattform nicht aufgibt. Die Gesetzgeber äußerten ihre Besorgnis darüber, dass TikToks Verbindungen zu China ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen.

TikTok zeigt seinen Nutzern in den USA folgendes Statement an

In den USA wurde ein Gesetz erlassen, das TikTok verbietet. Leider bedeutet das, dass Sie TikTok derzeit nicht nutzen können. Wir sind froh, dass Präsident Trump angedeutet hat, dass er mit uns an einer Lösung arbeiten wird, um TikTok wieder einzuführen, sobald er sein Amt antritt. Bitte bleiben Sie dran!

Donald Trump tritt am morgigen Montag (20. Januar 2025), sein Amt an und könnte TikTok eine 90-tägige Aussetzung des Verbots gewähren.

TikTok wurde nicht nur aus dem Apple App Store, sondern auch aus dem Google Play Store entfernt. Apple hat ein Support Dokument veröffentlicht, mit dem das Unternehmen neuer auf die Materie eingeht und weitere Apps aufzählt, die zu ByteDance gehören und ebenfalls betroffen sind.