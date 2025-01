Seit längerem wird kolportiert, dass Apple an einem neuen HomePod oder einen Smart Home Zentrale mit einem LCD-Display arbeitet. Nun hat Digitimes Anzeichen dafür, dass sich die Apple Zulieferkette auf einen Marktstart des Produkts im Jahr 2025 vorbereitet.

HomePod mit LCD-Display: Apple Zulieferkette bereitet sich vor

In einem Artikel hinter einer Bezahlschranke behauptet Digitimes (via Macrumors), dass das 7 Zoll LCD-Panel des Geräts exklusiv von Tianma Microelectronics in China gefertigt wird. Das passt zumindest zu Gerüchten, die uns bereits vor zwei Jahres das erste Mal über den Weg gelaufen sind.

Die Displays sollen Apple geraden einmal 10 Dollar pro Stück im Einkauf kosten und damit günstiger sein als bei anderen Zulieferern. Bis dato stellt Tianma keine Displays für bestehende Apple-Produkte her. Für gewöhnlich greift das Unternehmen aus Cupertino auf Hersteller wie Samsung Display, LG Display und BOE zurück, um seine Geräte mit Bildschirmen zu bestücken.

DigiTimes fügt hinzu, dass das taiwanesische Unternehmen Radiant Optoelectronics die Produktion der Hintergrundbeleuchtungsmodule übernehmen wird, während das chinesische Unternehmen BYD der alleinige Montagepartner sein wird.

Wie eingangs erwähnt, gibt es schon seit längerem Gerüchte, dass Apple an einem HomePod (oder ähnlichem Gerät) mit Display arbeitet, welches als Smart Home Zentrale fungieren könnte. Ursprünglich hieß es, dass das Gerät 2024 auf den Markt kommt. Allerdings soll es immer wieder zu Verzögerungen gekommen sein. Zuletzt hieß es, dass das Produkt im Frühjahr 2025 sein Debüt feiern wird. Ob Apple diese oder andere Pläne verfolgt, wird sich zeigen.