Gerüchten zufolge plant Apple ein neues iPhone SE, und nun gibt es einen neuen Hinweis darauf, dass die Markteinführung des Geräts kurz bevorsteht. So berichtet Mark Gurman von Bloomberg, dass die Bestände des aktuellen iPhone SE in den USA immer knapper werden, was in der Regel ein Zeichen dafür ist, dass bald etwas Neues kommt. Und in der Tat läuft die Gerüchteküche schon seit mehreren Monaten heiß, dass das iPhone SE im März oder April ein großes Upgrade erhalten soll.

Neues iPhone SE könnte im März oder April kommen

Gurman berichtet in seinem „Power On“ Newsletter, dass die Bestände des iPhone SE in vielen Apple Stores in den USA „schnell“ abnehmen, was seiner Meinung nach ein „zuverlässiges Zeichen“ dafür ist, dass ein neues Modell in Sicht ist. Online sind die Bestände jedoch noch ausreichend vorhanden.

Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo wird das iPhone SE 4 um die Quartalsmarke erscheinen. Das bedeutet, dass mit einer Veröffentlichung im März oder April zu rechnen ist, genau wie bei allen bisherigen iPhone SE Modellen.

Das iPhone SE 4 soll ein ähnliches Design haben wie das iPhone 14. Gegenüber dem veralteten „iPhone 8 Look“ des aktuellen SE ist dies ein großer Fortschritt. Doch nicht nur das Design soll einen großen Sprung machen. Das neue SE soll auch technisch deutlich zulegen. Neben dem Einsatz eines 6,1 Zoll OLED-Displays und Face ID steht auch ein Upgrade auf Apples neuen A18 Chip und 8 GB RAM an. Abgerundet wird das Paket mit einer 48-MP-Hauptkamera und womöglich mit Apples erstem hauseigenem 5G-Modem.

Im Wesentlichen erhalten wir eine Menge High-End-Funktionen und ein modernes Design in einem Smartphone, das Gerüchten zufolge zwischen 400 und 500 US-Dollar kosten wird.