Apples kommendes iPhone 17 und iPhone 17 Pro sorgen bereits für Aufmerksamkeit in der Gerüchteküche, aber ein komplett neues iPhone stiehlt den beiden Modellen die Show: das iPhone 17 Air. Wenn die Gerüchte stimmen, bekommen wir mit dem iPhone 17 Air eines der beeindruckendsten Designs von Apple. So soll das neue Gerät Apples dünnstes iPhone werden und somit den bisherigen Rekordhalter, das iPhone 6, vom Thron stoßen. MacRumors zeigt uns heute in einem Video, wie „verrückt dünn“ das neue Smartphone tatsächlich werden könnte.

Wie dünn wird das iPhone 17 Air?

Kommen wir gleich zur Sache: Das iPhone 17 Air könnte an seiner dünnsten Stelle nur 5,5 mm messen. Damit würde es das iPhone 6 entthronen, das mit 6,9 mm noch den Titel des dünnsten Smartphones von Apple innehat. Verglichen mit dem 7,8-mm-Rahmen des iPhone 16 wäre das Air etwa 30 % dünner. Selbst wenn die endgültige Dicke eher bei 6,25 mm liegen sollte, wie es in vereinzelten Berichten heißt, wäre es immer noch das bisher dünnste iPhone von Apple.

Das aktuelle 12,9 Zoll iPad Pro, das für sein hauchdünnes Profil von 5,1 mm bekannt ist, behält dennoch die Krone als Apples dünnstes Gerät insgesamt. Das iPhone 17 Air scheint jedoch auf dem besten Weg zu sein, sich dem elitären Club der „ultradünnen“ Geräte anzuschließen. In dem Video von MacRumors seht ihr, wie sich das iPhone 17 Air im Vergleich mit anderen Apple-Geräten schlägt:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Technische Features

Das iPhone 17 Air wird nicht nur beeindruckend dünn sein, sondern auch über ein 6,6 Zoll Display verfügen, das einen guten Mittelweg zwischen Mobilität und Bildschirmgröße darstellt. Es wird von einem A19 Chip angetrieben – eine Stufe niedriger als der A19 Pro der Pro-Modelle, aber immer noch mehr als ausreichend für alltägliche Aufgaben.

Zudem könnte das iPhone 17 Air als Plattform für mehrere Apple-interne Technologien dienen. Eine der für Apple wichtigsten Neuerungen in diesem Jahr ist das hauseigene Mobilfunkmodem (Codename Sinope), das voraussichtlich im Frühjahr im iPhone SE debütieren wird. Angeblich wird auch das iPhone 17 Air im September das neue 5G-Modem erhalten. Mit diesem internen Modem löst sich Apple von Drittanbietern wie Qualcomm und erhält eine größere Kontrolle über seine Hardware. Apple arbeitet auch an einem eigenen Wi-Fi-/Bluetooth-Chip, der voraussichtlich 2025 in der gesamten iPhone-Produktpalette eingeführt wird.

Was die Kameraausstattung angeht, trifft Apple eine mutige Entscheidung: eine einzelne 48-Megapixel-Rückkamera. Das weicht zwar von den Multi-Kamera-Systemen der anderen iPhone-Modelle ab, aber Apples computergestützte Fotografie wird hier wahrscheinlich kompensieren und für gute Ergebnisse sorgen. Letztendlich ist der Schritt notwendig, um das schlanke Profil des Air zu erreichen. Ein weiterer Kompromiss betrifft womöglich die Audioqualität. So gibt es Hinweise darauf, dass sich das iPhone 17 Air mit nur einem Lautsprecher im Hörer begnügen muss, damit würde der untere Lautsprecher wegfallen.

Eine neue Strategie

Die Einführung des iPhone 17 Air ist Teil eines strategischen Wandels bei Apple. Nachdem die Modelle iPhone mini und iPhone Plus bei den Käufern keinen Anklang gefunden haben, konzentriert sich Apple auf die Entwicklung einer Mittelklasse-Option, die die Lücke zwischen den Standard- und Pro-Modellen schließt. Durch die Einführung eines ultradünnen, designorientierten Modells hofft Apple, Nutzer zu gewinnen, die sich nach Innovationen sehnen, ohne das Pro-Preisschild zu tragen.

Apropos Kosten: Frühere Gerüchte über einen himmelhohen Preis wurden mittlerweile von mehreren Quellen widerlegt. Das Air soll im mittleren Preissegment (knapp 900 Dollar) angesiedelt sein, was es zu einer verlockenden Wahl für alle macht, die Wert auf Stil und Funktionalität legen, ohne dabei die Bank zu sprengen.

Wir gehen davon aus, dass das iPhone 17 Air im September gemeinsam mit dem iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max angekündigt wird.