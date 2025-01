Wie Bloomberg berichtet, wurde zur Unterstützung der Hilfsmaßnahmen nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles eine Musikveranstaltung ins Leben gerufen, auf der Stars wie Billie Eilish, die Red Hot Chili Peppers und Joni Mitchell für den guten Zweck auftreten werden. Dabei wird das FireAid Benefizkonzert auf einigen großen Streaming-Plattformen übertragen, darunter auch in der Apple TV App.

FireAid Konzert mit großem Staraufgebot

Das am 30. Januar im Intuit Dome und Kia Forum stattfindende FireAid Benefizkonzert verspricht ein unvergesslicher Abend zu werden. Das Programm ist ein „Who is Who“ der Musikszene, unter anderem mit Auftritten von Billie Eilish, Lady Gaga, Sting, Stevie Nicks und den Red Hot Chili Peppers.

Die während der Veranstaltung gesammelten Gelder werden sowohl für sofortige Hilfsmaßnahmen als auch für langfristige Initiativen zur Verhinderung künftiger Waldbrandkatastrophen in der Region verwendet. Die Annenberg Foundation wird die Verteilung der Spenden überwachen, um eine maximale Wirkung zu gewährleisten.

Bisher gehören zum FireAid Lineup die folgenden Künstler:

Billie Eilish & Finneas

Dave Matthews & John Mayer

Earth, Wind & Fire

Gracie Abrams

Green Day

Gwen Stefani

Jelly Roll

Joni Mitchell

Katy Perry

Lady Gaga

Lil Baby

P!nk

Red Hot Chili Peppers

Rod Stewart

Sting

Stephen Stills

Stevie Nicks

Tate McRae

Überall streamen – auch über Apple TV

Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, wird das Konzert dank einer Partnerschaft mit vielen Streaming-Diensten Millionen von Zuschauern weltweit zugänglich sein. Mit dabei sind Apple Music, Apple TV, Max, KTLA+, Netflix (über YouTube), Paramount+, Prime Video, YouTube und andere.

Die Beteiligung von Apple am FireAid Konzert ist Teil der umfassenden Bemühungen des Unternehmens, die Opfer der Waldbrände in Los Angeles zu unterstützen. Das Unternehmen hat bereits eine direkte Spende für die Hilfsmaßnahmen geleistet und macht es den Nutzern leicht, ebenfalls einen Beitrag zu leisten. So hat Apple über den App Store und Apple Music Spendenkanäle für alle geschaffen, die helfen wollen.