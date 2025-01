In den USA findet heute der „Martin Luther King Jr. Day“ statt, ein nationaler Gedenk- und Feiertag für den im Jahre 1968 ermordeten Dr. Martin Luther King Jr. Wie bereits in den vergangenen Jahren erinnert Apple und auch Tim Cook an den Bürgerrechtler.

In den USA findet der „Martin Luther King Jr. Day“ dieses Jahr am 20. Januar statt. Der bundesweite Gedenktag hat Apple zum Anlass genommen, um an den Anführer der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung zu erinnern. Martin Luther King Jr. kämpfte friedlich gegen die Rassentrennung in den USA. Bis heute ist seine Rede „I have a dream“ weltweit bekannt. Am 4. April 1968 wurde King ermordet.

Für den heutigen Tag hat Apple auf seiner US-Homepage die übliche Produktwerbung und Bilder ersetzt, mit einigen Fotos von Martin Luther King Jr. Wie bereits in den Vorjahren werden die Fotos von Zitaten von King begleitet, darunter:

„The function of education is to teach one to think intensively and to think critically.“ (Übersetzt: Die Aufgabe der Bildung besteht darin, einem beizubringen, eingehend und kritisch zu denken.)

„You must decide to speak for yourself; nobody else can speak for you.“ (Übersetzt: Du musst dich entscheiden, für dich selbst zu sprechen; niemand sonst kann für dich sprechen.)

„We cannot preserve self without being concerned about preserving other selves.“ (Übersetzt: Wir können uns selbst nicht beschützen, ohne uns um den Schutz der anderen zu kümmern.)